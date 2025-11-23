René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 21

Chalco, Méx., La Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) aprehendió ayer a dos personas durante la segunda etapa de la operación Caudal, mediante la cual se intenta frenar la extracción, distribución y venta ilegal de agua potable en territorio mexiquense.

Así, suman tres los detenidos que forman parte del Sindicato 22 de Octubre, organización relacionada además del huachicol de agua con delitos como secuestro, extorsión, narcomenudeo y despojo de viviendas, entre otros.

La FGJEM refirió que los arrestados eran objetivos prioritarios derivado de las investigaciones que realiza. Uno de ellos es Guillermo N, identificado como miembro de dicho gremio.

Su captura se llevó a cabo en el municipio de Ecatepec y será acusado “por sus actividades delictivas relacionadas con la explotación, distribución y comercialización ilegal del agua”, detalló la institución. Fue cumplida la orden de aprehensión por el delito de extorsión y fue ingresado a un centro penitenciario estatal.

El Sindicato 22 de Octubre tiene su centro de operaciones en Chalco, cuyo líder Christian Jesús N alías El Jimmy fue aprehendido el 21 de noviembre, quien además es el sexto regidor de ese ayuntamiento por el PVEM.