Domingo 23 de noviembre de 2025

Barcelona. Y Rosalía dijo: “Que se haga la Lux”. La estrella global del pop español amada por millones por fusionar el flamenco con el hip hop latino, el urbano y el reguetón sorprendió a sus seguidores con un cambio radical.

El nuevo álbum de la cantante y compositora, Lux (luz en latín), es abiertamente espiritual.

Quince canciones, cantadas en 13 idiomas diferentes, incluyendo fragmentos en latín, árabe y hebreo, están cargadas de un anhelo por lo divino.

Xabier Gómez García, obispo de Sant Feliu de Llobregat, que incluye la ciudad natal de Rosalía, Sant Esteve Sesrovires, cerca de Barcelona, fue uno de los primeros líderes de la Iglesia en alabar su trabajo en una carta abierta a su congregación. Según la diócesis, la abuela de Rosalía asiste regularmente a misa en Sant Esteve Sesrovires.

En una entrevista con Ap, Gómez manifestó que, aunque algunas de sus canciones eran “provocativas”, Rosalía “habla con mucha libertad y sin filtros de lo que intuye que es Dios, del deseo, de la sed interior”.

“Cuando escuché el disco Lux y las entrevistas a Rosalía compartiendo el contexto y su proceso creativo me encontré con un proceso y una obra que no se limita a lo musical, es una búsqueda espiritual a través del testimonio de mujeres con una gran madurez espiritual.”

Diversidad de estilos y formas

Desde sus letras iniciales cantadas sobre piano y un violonchelo melancólico, ”¿Quién pudiera vivir entre los dos / Primero amar el mundo y luego amar a Dios”, Rosalía anuncia que este álbum es una ruptura con sus discos predecesores.

Su diversidad de estilos y formas de canción, que van desde cuerdas clásicas, fragmentos de electrónica con una aparición de Björk, un coro de niños de un monasterio milenario, una canción tipo aria en italiano, un fado portugués y, por supuesto, flamenco moderno y ritmos de hip hop, Lux ha tenido un comienzo poderoso entre los oyentes. Tiene cuatro canciones en la lista 50 global de Spotify esta semana, más que cualquier artista, incluida Taylor Swift.

Rosalía, de 33 años, ha dicho que después de su éxito en estilos de música más populares, dejó que su anhelo de larga data por una guía espiritual la condujera al hacer Lux. Hace unos días, posteó en sus redes: “Me gustaría compartir lo agradecida que le estoy a la vida por haber podido dedicar mis pasados tres años a la creación de este álbum y no puedo estar más agradecida a todos y cada uno de los que han formado parte de ello haciendo posible que este disco exista. Gracias a Dios, a todos los que me han enseñado a lo largo de estos años, a todas las mujeres que me han inspirado y al mundo entero por recibirlo”.

Madonna también se ha declarado fan de Lux y el compositor Andrew Lloyd Webber lo ha llamado generosamente el “álbum de la década”.

Rosalía creció en un país que alguna vez fue firmemente católico y que se ha secularizado rápidamente en las pasadas décadas, especialmente entre las generaciones más jóvenes, dejando las iglesias principalmente a los feligreses ancianos.

Pero incluso su música temprana coqueteaba con la poesía religiosa medieval, incluyendo un video de 2017 cuando musicalizó un poema del español del siglo XVI San Juan de la Cruz.