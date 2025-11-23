▲ Voluntarios esperan bajo la lluvia con el propósito de repartir leche, papas y pavos mientras la gente llega en sus vehículos para recibir asistencia alimentaria en una acción destinada a trabajadores federales y beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) organizada por el Banco de Alimentos de Houston, en Texas. Más de 3 mil 500 familias fueron atendidas ayer. Foto Afp

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña con la promesa de reducir los precios al consumo que se dispararon durante el mandato de Joe Biden, pero ahora se enfrenta a la misma dura realidad que persiguió a su predecesor: los estadunidenses odian los precios altos.

La inflación se ubica en un nivel de 3 por ciento anual frente a más de 9 por ciento que llegó en su punto álgido durante el mandato de Biden. No obstante, los bienes –los que están sujetos a los aranceles de Trump en particular– cuestan más que antes y las ganancias salariales para muchos se han visto opacadas en gran medida por los incrementos de los costos.

Los precios de los alimentos van al alza, liderados por artículos que a los estadunidenses les encanta consumir: carne de res, que ha aumentado casi 15 por ciento; plátanos, 7 por ciento, y café, más de 20 por ciento, de acuerdo con los recientes datos del Índice de Precios al Consumidor.

Los precios de herramientas y ferretería (en gran parte importadas) son 6.2 por ciento más altos que hace un año, su mayor avance en más de dos años, mientras los artículos de limpieza son 5.5 por ciento más caros, la mayor subida desde diciembre de 2023.

Esta semana Trump promocionó lo que él dice que son billones de dólares en nuevas inversiones que crearán puestos de trabajo, mientras asegura que la inflación está bajo control, apoyándose en los precios relativamente bajos de la gasolina como su principal prueba.

Precios suben, aprobación baja

La creciente frustración por la gestión de Trump de la economía está reduciendo su índice de aprobación, un hecho que el mandatario reconoció esta semana. Un sondeo de Reuters/Ipsos reveló que con sólo 38 por ciento, su índice de aprobación es el más bajo desde su llegada al poder. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan se hundió en noviembre a su segundo nivel más bajo de la historia, con caídas en todos los niveles.