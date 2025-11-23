▲ Es la segunda vez en tres años que el piloto neerlandés conquista las calles de Las Vegas. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. a27

Las Vegas., Max Verstappen, tetracampeón reinante de la Fórmula Uno con Red Bull, triunfó por segunda vez en cuatro carreras y continuó su camino de regreso a la lucha por el título, aún es complicada la posibilidad de remontada, pero se acerca al conquistar el Gran Premio de Las Vegas anoche.

Lando Norris (McLaren) terminó segundo, pero sigue como líder y candidato al título; George Russell (Mercedes) fue tercero. Con dos carreras restantes en el año, la ventaja del puntero es de 30 puntos sobre Piastri, mientras que Verstappen redujo su déficit a 42 puntos.

Es la segunda vez en tres años que Verstappen gana en las calles de Las Vegas, en una carrera que utiliza una parte de la famosa avenida principal de la ciudad. El piloto holandés ganó la carrera inaugural en 2023 y aseguró su cuarto título consecutivo aquí el año pasado.

Ahora tiene otra victoria en un circuito que despreciaba antes de su debut debido al gran enfoque que los promotores pusieron en las celebridades y las fiestas, en lugar de la competencia real. Pero cuando llega el momento de subirse al auto, el de Red Bull sobresale, sin importar cómo se sienta.