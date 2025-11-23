De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. a10

El Washington Spirit de la mexicana Rebeca Bernal, primera en llegar a la final de la liga femenil estadunidense de futbol (NWSL, por sus siglas en inglés), tuvo una agria derrota por 1-0 ante el Gotham FC, que se consagró campeón del torneo 2025 en el PayPal Park de San José California.

El Gotham FC, que consiguió su primera corona en 2023, concluyó el presente torneo en el octavo sitio y venía de eliminar en semifinales al vigente monarca Orlando Pride, donde milita la futbolista tricolor Jacqueline Ovalle, quien se convirtió en su momento en el fichaje internacional más caro con 1.5 de millones de dólares.

El juego tuvo un comienzo intenso. Al minuto 4, la española Esther González, campeona mundial en 2023, sorprendió con el primer tanto, pero fue anulado por fuera de juego. De ahí en adelante, el duelo se vio cerrado y con escasas posibilidades de ambos cuadros por temor a cometer el más mínimo error.

El Washington Spirit, dirigi-do por Adrián González y ubicado como segundo mejor del torneo, tuvo poca claridad. Bernal repartía el balón a los costados con sus compañeras, sin embargo, las jugadas de peligro eran nulas.

Fue un primer tiempo trabado por ambos equipos, con faltas constantes, pocos espacios y el duelo estuvo la mayor del tiempo en el medio campo y poco peligro en las áreas chicas. La primera parte terminó sin anotaciones.