Gotham FC alza el cetro
Domingo 23 de noviembre de 2025, p. a10
El Washington Spirit de la mexicana Rebeca Bernal, primera en llegar a la final de la liga femenil estadunidense de futbol (NWSL, por sus siglas en inglés), tuvo una agria derrota por 1-0 ante el Gotham FC, que se consagró campeón del torneo 2025 en el PayPal Park de San José California.
El Gotham FC, que consiguió su primera corona en 2023, concluyó el presente torneo en el octavo sitio y venía de eliminar en semifinales al vigente monarca Orlando Pride, donde milita la futbolista tricolor Jacqueline Ovalle, quien se convirtió en su momento en el fichaje internacional más caro con 1.5 de millones de dólares.
El juego tuvo un comienzo intenso. Al minuto 4, la española Esther González, campeona mundial en 2023, sorprendió con el primer tanto, pero fue anulado por fuera de juego. De ahí en adelante, el duelo se vio cerrado y con escasas posibilidades de ambos cuadros por temor a cometer el más mínimo error.
El Washington Spirit, dirigi-do por Adrián González y ubicado como segundo mejor del torneo, tuvo poca claridad. Bernal repartía el balón a los costados con sus compañeras, sin embargo, las jugadas de peligro eran nulas.
Fue un primer tiempo trabado por ambos equipos, con faltas constantes, pocos espacios y el duelo estuvo la mayor del tiempo en el medio campo y poco peligro en las áreas chicas. La primera parte terminó sin anotaciones.
La segunda mitad fue más enérgica e intensa, con un mayor números de llegadas al área rival.
En un ataque ofensivo para las de Washington, la colombiana Leicy Santos erró un disparo a la portería de la guardameta Ann-Katrin Berger, luego de un magistral pase de tacón de su compañera Croix Bethune. La intensidad crecía conforme avanzaba el encuentro.
El cuadro dirigido por Juan Carlos Amorós no se quedó atrás y tuvo una oportunidad de gol luego de un remate de volea que se fue a un costado de la portería.
Sin embargo, una jugada individual de Bruna Santos Nhaia, quien recurrió a una vistosa bicicleta para burlar a la defensiva y mandar un pase a la media luna, que fue aprovechado por Rose Lavelle, que controló y sacó un potente disparo imposible de detener para la portera Aubrey Kingsbury, lo que sentenció la victoria para el Gotham.
Bernal es una conocida en el futbol mexicano. Con Rayadas levantó cuatro títulos (Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024). Su siguiente paso será la concentración de la selección mexicana para encarar el inicio de las eliminatorias mundialistas rumbo a Brasil 2027.