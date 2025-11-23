▲ Jennifer Hermoso, estrella de la selección de España y referente de las Amazonas, disputará su segunda final con la ilusión de coronarse por primera vez en el torneo mexicano. Foto @TigresFemenil

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 9

Como el equipo más ganador en la historia de la Liga Mx Femenil y en un proceso de renovación que incluyó las contrataciones de la campeona del mundo con España Jennifer Hermoso y el entrenador español Pedro Martínez Losa, Tigres enfrentará hoy al América en el estadio El Volcán en la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 para mantener su hegemonía en la categoría y sumar una séptima estrella.

“Aunque todo el mundo nos daba por muertos (en el partido de ida) resurgimos”, dijo Hermoso al destacar el potencial que caracteriza al plantel y el cual les permitió rescatar en el tramo final el empate 3-3 ante América en el primer encuentro.

“Desde el primer momento en el que llegué siempre he querido ser campeona en México, lo dije en su momento porque estoy donde deseo estar, estamos en el lugar don-de somos grandes, donde nos sentimos bien. Al final el que triunfa es el que entrega más garra, corazón y quiero seguir haciendo historia con Tigres”, agregó la española, quien disputará su segunda final con Tigres en su intento por ganar su primer título en la Liga Mx.

Las Amazonas han sido el plantel con más inversión en la Liga Mx Femenil y como resultado se ha coronado en seis ocasiones (Clausura 2018 y 2019, Guardianes 2020 y 2021, así como Apertura 2022 y Apertura 2023). Sin embargo, su último cetro fue hace año y medio cuando venció al América, desde entonces el camino se ha complicado e incluso perdieron una final ante Monterrey (Apertura 2024), por lo que el club se decantó por una renovación desde el banquillo hasta cada una de las líneas del equipo.

En su empeño por mantener su jerarquía en la categoría, la directiva terminó en diciembre de 2024 su contrato con Mila Martínez para contratar a Pedro Martínez Losa, quien ostenta en su trayectoria un tricampeonato en la liga femenil española con el Rayo Vallecano y títulos de Copa con el Arsenal en Inglaterra.

La directiva continuaba con la filosofía de buscar técnicos extranjeros con experiencia, como fue el caso de la canadiense Carmelina Moscato y la española Mila Martínez.

“Este equipo se sobrepone a las dificultades, los campeones demuestran su carácter en estos momentos”, dijo el técnico de las felinas motivado por acrecentar su exitosa trayectoría.

Como parte de la renovación, las Amazonas también dejaron ir a elementos que habían sido claves en el recorrido para conquistar las seis coronas, como la capitana Liliana Mercado –ahora jugadora de Bravas–, Nayeli Rangel –quien migró a Turquía con el ABB Fomget– y Jacqueline Ovalle, quien se convirtió en su momento en la jugadora más costosa al ser transferida al Orlando Pride por 1.5 millones de dólares.