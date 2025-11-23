Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. a12

Mío y no mío

A través de este título, el autor y músico argentino Luis Pescetti reflexiona sobre la posesión, y los límites entre lo que se considera propio y lo que no. Pero, sobre todo, abunda en lo que puede compartirse.

La protagonista, Emma, cree que todo le pertenece: el pastel en la mesa, una muñeca, la casa donde vive, el coche que usa, la plaza con flores y juegos, la ciudad…, incluso el planeta.

Todo funciona bien hasta que aparece Javi, un niño cuyas preguntas e ideas tambalean su reinado: ¿Te gusta mi pasamanos? ¿Quieres un dulce? ¡El planeta es mío! ¿Te gustaría tener un perro?

A partir de ese encuentro, Emma pasa de la incomodidad a descubrir el placer de compartir y, junto con Javi, encuentra una nueva forma de vínculo a través del amor por un perro.

El relato invita a sus lectores a conversar en torno a cómo se sienten cuando algo es “mío”, “tuvo que ser mío” o “es tuyo”.

El volumen destaca las ilustraciones de Alejandro Magallanes, cuyos trazos sencillos pero expresivos aprovechan el fondo blanco para resaltar a los personajes y los conflictos que enfrentan.

Entre el texto y la imagen, la obra ofrece una lectura clara, humorística y visualmente atractiva a los lectores infantiles y juveniles.

Título: Mío y no mío

Autor: Luis Pescetti

Ilustraciones: Alejandro Magallanes

Editorial: Ediciones Akal México

Número de páginas: 44

Coco: ¡Bravo, mosquita!

Aunque el lobo pertenece al elenco de personajes que en los cuentos tradicionales suele dar miedo, el autor de cuentos infantiles Jean-Marc Mathis (conocido simplemente como Mathis) invierte ese papel.

En cada nueva edición, un pequeño lobito llamado Coco no da miedo, tiene miedo; no es fuerte, es vulnerable; no es feroz, aprende a ser valiente, a compartir, a calmarse o a pedir perdón.

En esta entrega, Coco enfrenta un nuevo desafío al caer en un hoyo del bosque. Menos mal que Mosquita, con su ingenio y su diminuto cuerpo, está lista para ayudarlo.

A través de las pequeñas aventuras de Coco, Mathis consigue mostrar que los temores, las frustraciones y los afectos forman parte del crecimiento, y que nombrarlos puede ser el primer paso para superarlos.

Con un trazo simple pero expresivo, este volumen se suma a una serie de álbumes ilustrados breves, que buscan ayudar a los niños a reconocer y gestionar sus emociones, y a las personas adultas a acompañarlos con ternura y humor.

Mathis (1965, Francia) es un reconocido autor e ilustrador francés de literatura infantil, muy valorado por su mirada sensible, humorística y realista sobre la infancia.

Título: Coco ¡Bravo, mosquita!

Autor: Mathis

Editorial: Fondo de Cultura Económica

Número de páginas: 24

El llanto del aire

El novelista e historietista Bernardo Fernández Bef regresa a la ciencia ficción, su gran amor literario, con la trilogía El llanto del aire.

Ambientada en un futuro donde la humanidad ha colonizado planetas lejanos tras agotar los recursos de la Madre Tierra, la historia gira en torno al doctor Ulises Armada, un exobiólogo enviado a un mundo árido y aparentemente deshabitado que guarda secretos inquietantes. El autor articula aventura, crítica social, humor mordaz y una profunda reflexión filosófica sobre la fragilidad humana y la expansión colonial.

En la historia, un destacamento multicultural de mercenarios corporativos, conformado por mujeres y hombres, tiene la misión de continuar la terraformación abandonada 90 años atrás en circunstancias misteriosas de uno de esos planetas de segunda, Cuicatlán, la tierra del canto, un mundo color malva donde el viento silba permanentemente en un triste lamento.