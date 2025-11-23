Ángel Vargas

En un contexto en el que el drama de la migración se ha exacerbado y suele reducirse a las frías estadísticas, el Mexico Opera Studio (MOS) presenta Paso del norte, ópera que busca devolver su rostro humano a una de las crisis más grandes y vigentes del mundo contemporáneo.

La producción, que hoy concluye su estancia de tres días en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart) con dos funciones, a las 16 y a las 18 horas, representa un hito para ese proyecto de perfeccionamiento musical regiomontano: es la primera vez que trasladan una producción completa a la capital del país, tras estrenarla en Monterrey en marzo.

En entrevista, Rennier Piñero y Alejandro Miyaki, responsables de las direcciones escénicas y concertadora del montaje, ahondaron en los pormenores del mismo, con el cual se busca atender un doble propósito.

“Por un lado, es un tributo a Víctor Rasgado (1959-2023) –su autor–, figura indiscutible en la ópera de México y América Latina”, refirió Piñero, también director artístico del MOS.

“Pero el impulso final fue el horror del cambio en las políticas migratorias a inicios de este año (con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos). Venimos de un estado fronterizo (Nuevo León) donde vemos pasar las caravanas (de migrantes); es necesario hablar de ello desde el arte.”

Paso del Norte –basada en la obra El viaje de los cantores, de Hugo Salcedo, y testimonios reales de un sobreviviente– narra una tragedia ocurrida el 3 de julio de 1987: la muerte por asfixia de un grupo de 18 mexicanos dentro de un vagón de tren en su intento de entrar a Estados Unidos de forma ilegal.

Según ambos artistas, el valor de este título operístico –estrenado en Oaxaca en 2011 y presentado ese mismo año en la Ciudad de México– está en capacidad de humanizar un tema sobremediatizado.

“Buscamos destacar que todos los días recibimos noticias sobre migración: en España, la gente cruzando el Mediterráneo; en Estados Unidos, desde el Darién. Hay que ver los videos en YouTube para entender la crueldad de un paso como el Tapón del Darién (extensa y peligrosa selva en la frontera entre Panamá y Colombia)”, indicó Piñero.

“Son 3 mil 900 kilómetros que cada año caminan miles de personas hasta aquí, pero es tanta la cantidad de información que hemos empezado a relativizar y todo se transforma en estadística, números e indicadores.”

Detrás hay historias

El propósito del autor y de nosotros con esta obra, refirió, es “pausar la información sobre ese tema” y conectar con la gente al poner sobre la mesa que detrás de cada número hay una historia y una necesidad de buscar un mejor mañana.

“Se trata de volver a humanizar el concepto de la migración, y hacerlo desde un lenguaje no común: la ópera. Son personajes poliédricos y muy complejos, cuyos temores, expectativas, deseos y objetivos catapultan conflictos internos potentes.”