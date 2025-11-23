C

oyoacán, barrio de abolengo centenario, ha conservado su belleza y aire provinciano desde que el poderoso cacique indígena Ixtolinque dio albergue a Hernán Cortés tras la derrota de Tenochtitlan, mientras se levantaba la que habría de ser la capital de la Nueva España.

Pleno de eventos culturales, ha sido hogar de muchos intelectuales y artistas, y desde 2022 tiene su Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco) que ha tenido gran éxito.

Ahora, el presidente y fundador de la Filco, Gerardo Valenzuela, joven empresario de gran dinamismo y amor a la cultura, ha promovido la creación de un consejo directivo, integrado por un nutrido grupo de personajes relevantes de todos los ámbitos culturales que busca iniciar una nueva etapa en la articulación de esfuerzos culturales, sociales y comunitarios en favor de México.

El inicio de las labores para la edición de 2026 fue hace unos días en una reunión que concluyó con una comida en una hermosa casona en la calle Francisco Sosa, una de las más antiguas del añejo barrio. Recordemos que fue parte del Camino Real.

Al salir, aprovechamos para conocer La Casa Roja de Frida Kahlo, un museo nuevo que crearon donde fue el hogar de sus padres y hermanas, entre ellas Cristina y sus hijos, cuando la artista se casó con Diego Rivera y se fueron a vivir a la Casa Azul.

Ambas residencias están muy cerca, pero en la roja, a diferencia de la azul que es fundamentalmente biográfica –fue su hogar natal y después matrimonial–, según explican los creadores, no se busca reconstruir la vida de Frida, sino interpretarla.

Es un espacio interactivo en el cual la instalación clásica de los museos con vitrinas y objetos se entremezcla con proyecciones y sonidos, brindando un recorrido multisensorial por la vida, el cuerpo, la política, el dolor y el deseo que marcaron a Frida.

La diseñó el despacho neoyorquino Rockwell Group, que se dedicó a explorar los lados menos conocidos de la artista. Hasta hace alrededor de dos años la habitó su sobrina nieta Mara Romeo Kahlo, quien la donó para que se convirtiera en un museo que mostrara de una manera distinta la intimidad de la vida doméstica y la cercanía de Frida con su familia.

Ésta se muestra de manera conmovedora en las cartas que intercambiaban el tiempo que ella estaba en Estados Unidos acompañando a Diego, mientras pintaba murales en distintas ciudades de ese país. Durante ese periodo Frida también estuvo en hospitales y padeció tratamientos dolorosos.