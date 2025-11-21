De la Redacción

Hermosillo, Son., Como resultado de la estrategia coordinada entre las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo, se aseguró un tractocamión con alrededor de 300 kilogramos de metanfetamina y se detuvo a dos masculinos durante una revisión en el puesto militar de seguridad Cucapah en San Luis Río Colorado.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llevaron a cabo la inspección de un tractocamión marca Freightliner, que circulaba de este a oeste con dirección a San Luis Río Colorado, mismo que al ser inspeccionado por medio de rayos gamma se detectó una inconsistencia en la carga de la caja seca, por lo que se procedió a la verificación minuciosa, localizando en el interior 18 tambos color negro con la leyenda “Dynclor granular”.