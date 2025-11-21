De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 14

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), por medio de la Facultad de Ingeniería (FI), participa en el desarrollo de un biosensor para detectar dopamina en concentraciones muy bajas, dispositivo con potencial para apoyar el diagnóstico temprano del Alzheimer.

El proyecto es liderado por Daniel Salinas Ledesma, estudiante de ingeniería biomédica, junto con Efraín Galván Mendoza y Delia Guzmán Abonce, de ingeniería en nanotecnología.

La iniciativa fue presentada en el encuentro Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 2025, organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq).

De acuerdo con la Secretaría de Salud, se estima que en México cerca de un millón 300 mil personas padecen Alzheimer, es decir, entre 60 y 70 por ciento de los diagnósticos de demencia. Afecta con mayor frecuencia a mayores de 65 años.

Agrega que la enfermedad de Alzheimer se debe a cambios en el cerebro por la presencia de la proteína llamada beta amiloide, que se acumula frecuentemente en el lóbulo temporal. Dicha toxina provoca inflamación y muerte progresiva de neuronas.