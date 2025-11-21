Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 4

Entre porras, aplausos y gritos de júbilo de sus familias, 3 mil 721 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional –incluidos 91 generales– fueron promovidos al grado inmediato superior durante una ceremonia realizada en el contexto del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, en la Escuela Militar de Ingenieros, en la Ciudad de México.

También se anunció la entrega de condecoraciones de perseverancia al personal castrense de todo el país por su desempeño en favor de la sociedad mexicana.

Vocación de servicio e integridad

El acto fue encabezado por el general de división de Estado Mayor y subsecretario de la Defensa, Enrique Covarrubias López, y tuvo como único orador al general de brigada Conrado Bruno Pérez Esparza, uno de los ascendidos por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, a propuesta del titular de la Defensa, Ricardo Trevilla.

“En esta fecha significativa reafirmamos nuestra vocación de servicio y el compromiso de desempeñarnos con integridad, humanismo y absoluto respeto al marco jurídico y a los derechos humanos”, expresó Pérez Esparza.

En la ceremonia, el protocolo, el silencio y la seriedad castrenses se rompieron una y otra vez por las porras de las familias y los gritos que coreaban los nombres de los mandos llamados al podio para recibir sus nuevas insignias y gorras.

Obtuvieron el grado inmediato superior nueve generales de división, 30 de brigada o ala, 52 generales brigadieres o de grupo, 110 coroneles, 599 tenientes coroneles, 365 mayores, 586 capitanes primeros, mil 44 capitanes segundos y 924 tenientes por haber obtenido las puntuaciones más altas en los concursos de promoción superior y general.

Entre los nuevos generales de división figuran mandos que han dirigido regiones militares en Guanajuato (José Francisco Terán Valle y Vicente Pérez López), Coahuila (Fernando Colchado Gómez) y Baja California (Saúl Luna Jaimes), así como la coordinación territorial de las regiones noroeste y centro de la Guardia Nacional (Crisóforo Martínez Parra y José Martínez Luna de la Luz, respectivamente).

Además, en la ceremonia y a escala nacional se condecoró con insignias de perseverancia en sus distintas clases a generales, jefes, oficiales y personal de tropa de las tres dependencias de la Defensa.