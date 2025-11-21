Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 3

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo que, en consonancia con el origen popular del Ejército y la Fuerza Aérea surgidos de la Revolución Mexicana, las fuerzas armadas mantienen “el entusiasmo bélico desbordante para construir una patria mejor. Ese espíritu popular es el que guía en su actuar y sentó las bases que nos han permitido evolucionar de manera constante a través del tiempo para convertirnos en instituciones cada vez más sólidas”.

Durante la conmemoración del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, Trevilla destacó la modernización que han tenido el Ejército y la Fuerza Aérea desde entonces y tras la incorporación de la Guardia Nacional. Definió a esta última como una fuerza intermedia del Estado mexicano para realizar tareas de seguridad pública en el país.

En este contexto, aseveró que una de las características del Ejército Mexicano es su tarea de apoyo a la población, por lo que resaltó sus aportaciones con el Plan DN-III desde su surgimiento en la década de los 70. Ha sido un instrumento estratégico que proyecta el sentido social de la institución y en la actualidad es referente a escala internacional.