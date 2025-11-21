Juan Carlos G. Partida

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 33

Guadalajara, Jal., Cinco días después de la marcha y actos violentos en el centro de esta capital, los cuales derivaron en la detención de 40 adultos y cuatro menores, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) anunció ayer que abrió una carpeta de investigación por presuntos abusos de los cuerpos de seguridad

El organismo, que tiene un presupuesto de casi 178 millones de pesos y entre sus obligaciones están acompañar las protestas para cerciorarse de la actuación de las autoridades y testimoniar cualquier violación a los derechos humanos, reconoció que “monitoreó en redes sociales los reportes de medios y de la ciudadanía sobre la protesta; además de mantener comunicación con autoridades”.