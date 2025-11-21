Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 33

Acapulco, Gro., Escritores, poetas, activistas y creadores artísticos protestaron ayer en el Centro Cultural Acapulco por el homenaje que la Secretaría de Cultura estatal hizo al ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa el 9 de noviembre, y exigieron la renuncia de su titular, Aída Martínez Rebollar.

El grupo de inconformes irrumpió en una conmemoración estudiantil de la Revolución Mexicana en el auditorio Juan García Jiménez, donde leyeron “la Carta de derecho a la cultura del estado”, firmada por más de 150 artistas.

Afirmaron que más allá del acto ignominioso que representó rendir un homenaje a Figueroa, en la entidad existe una crisis y el rompimiento de la dependencia estatal con las comunidades artísticas y culturales.

El cargo que ostenta Aída Martínez, señalaron, “se ha caracterizado por nepotismo y maltrato laboral”; actos que han generado un ambiente hostil.

Expusieron que se da la centralización y el traslado forzado de la toma de decisiones de dicho sector a la ciudad de Iguala, lo que anula el carácter regional de la cultura guerrerense.

Los creadores también denunciaron omisiones sistemáticas al acompañamiento de artistas, y secretismo en el manejo de recursos para la recuperación de espacios tras el paso del huracán Otis, en octubre de 2023.

Sobre el homenaje a Figueroa Figueroa, a quien acusaron de “ser el responsable directo del terrorismo de Estado durante la guerra sucia en la entidad, lo que representa una apología del crimen y una traición a los principios elementales de la cultura como espacio de verdad”, advirtieron que “denota falta de profesionalización”.