▲ Los directores ejecutivos de Tesla, Elon Musk, y de Nvidia, Jensen Huang, conversan durante el foro de inversiones de Arabia Saudita realizado el miércoles pasado en el Kennedy Center, en Washington. Foto Ap

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 23

Luego del eufórico inicio que mostraron por las “extraordinarias” cifras de Nvidia, los mercados financieros dieron la vuelta ayer, debido a que los inversionistas prevén que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ya no bajará las tasas de interés este año. Los mercados comenzaron a celebrar los resultados de Nvidia, las cuales superaron las expectativas el miércoles, pero comenzaron a recular poco después de que se dio a conocer el dato del empleo en Estados Unidos.

El peso mexicano comenzó a ganar terreno al dólar, pero la tendencia se revirtió. Al final de la jornada la moneda mexicana se depreció 0.16 por ciento, a 18.3892 pesos por dólar spot.

De acuerdo con el Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.4200 unidades y un mínimo de 18.3170.

Si la Fed no mueve las tasas y el Banco de México las recorta en diciembre, el diferencial entre México y Estados Unidos se reducirá de 3.25 a cerca de 3 puntos porcentuales, lo que hará menos atractivo al peso mexicano.

En tanto, el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de seis divisas, terminó tablas, con un avance de 0.01 por ciento, en 100.16 puntos. El dólar descontó durante la sesión que se suspenderían las bajas de tasas por parte de la Fed.

Ante el reporte del empleo en Estados Unidos, el cual reveló que se crearon 119 mil plazas en septiembre, muy por encima de las expectativas del mercado, de 55 mil, lo que marcó la mayor generación desde abril, los mercados comenzaron a especular sobre el siguiente paso de la Fed.

“Este dato, junto con declaraciones de miembros de la Reserva Federal, borró la expectativa de un recorte de la tasa para diciembre. De esta forma, los temores sobre una burbuja en el sector de inteligencia artificial se redujeron considerablemente gracias al sólido informe de Nvidia, aunque ahora el mercado concentra su atención en la trayectoria que tomarán las tasas de interés en Estados Unidos durante los próximos meses. Conforme se publiquen los datos rezagados, el escenario para la Reserva Federal podrá definirse con mayor claridad”, detalló el área de análisis de Actinver.