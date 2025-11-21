Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 23
Luego del eufórico inicio que mostraron por las “extraordinarias” cifras de Nvidia, los mercados financieros dieron la vuelta ayer, debido a que los inversionistas prevén que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ya no bajará las tasas de interés este año. Los mercados comenzaron a celebrar los resultados de Nvidia, las cuales superaron las expectativas el miércoles, pero comenzaron a recular poco después de que se dio a conocer el dato del empleo en Estados Unidos.
El peso mexicano comenzó a ganar terreno al dólar, pero la tendencia se revirtió. Al final de la jornada la moneda mexicana se depreció 0.16 por ciento, a 18.3892 pesos por dólar spot.
De acuerdo con el Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.4200 unidades y un mínimo de 18.3170.
Si la Fed no mueve las tasas y el Banco de México las recorta en diciembre, el diferencial entre México y Estados Unidos se reducirá de 3.25 a cerca de 3 puntos porcentuales, lo que hará menos atractivo al peso mexicano.
En tanto, el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de seis divisas, terminó tablas, con un avance de 0.01 por ciento, en 100.16 puntos. El dólar descontó durante la sesión que se suspenderían las bajas de tasas por parte de la Fed.
Ante el reporte del empleo en Estados Unidos, el cual reveló que se crearon 119 mil plazas en septiembre, muy por encima de las expectativas del mercado, de 55 mil, lo que marcó la mayor generación desde abril, los mercados comenzaron a especular sobre el siguiente paso de la Fed.
“Este dato, junto con declaraciones de miembros de la Reserva Federal, borró la expectativa de un recorte de la tasa para diciembre. De esta forma, los temores sobre una burbuja en el sector de inteligencia artificial se redujeron considerablemente gracias al sólido informe de Nvidia, aunque ahora el mercado concentra su atención en la trayectoria que tomarán las tasas de interés en Estados Unidos durante los próximos meses. Conforme se publiquen los datos rezagados, el escenario para la Reserva Federal podrá definirse con mayor claridad”, detalló el área de análisis de Actinver.
Nvidia cumple
El máximo exponente del repunte bursátil de la inteligencia artificial, Nvidia, logró superar de nuevo las expectativas del mercado, alentado sobre todo por el auge de la demanda de sus chips más avanzados para IA. No obstante, sus acciones cayeron este jueves 3.09 por ciento; las de Amazon, 2.49 por ciento; Netflix, 3.94, y las de Alphabet, 1.1 por ciento.
Así, el Nasdaq retrocedió 2.15 por ciento, hasta 22 mil 78.05 puntos, y el S&P 500, 1.55 por ciento, a 6 mil 538.97 enteros, arrastrados principalmente por las pérdidas de las acciones tecnológicas, toda vez que los agentes económicos comenzaron a especular que la Fed, en su encrucijada de bajar o mantener las tasas en diciembre, podría decidir no hacer movimientos.
Las cotizaciones del petróleo cayeron levemente ayer, afectadas por un retroceso en la Bolsa de Nueva York y a la espera de nuevas sanciones de Estados Unidos contra los gigantes de los hidrocarburos de Rusia, Lukoil y Rosneft.
El precio del barril del Brent del Mar del Norte para entrega en enero cedió 0.21 por ciento, a 63.38 dólares. Su equivalente estadunidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre, perdió 0.55 por ciento, a 59.14 dólares por barril.
El oro se replegó con el dólar y la Fed, hasta volver a poner en duda la barrera de los 4 mil dólares por onza, tras descender 0.09 por ciento, a 4 mil 78.99 dólares.
En el mercado de criptomonedas continuó la sangría. El temor a la formación de burbujas se atenuó y el bitcóin cayó 5.03 por ciento, a 86 mil 923 dólares.