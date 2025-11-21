Julio Gutiérrez

Viernes 21 de noviembre de 2025

En los primeros nueve meses del año los bancos de desarrollo en México reportaron ganancias por 13 mil 666 millones de pesos, 39 por ciento menos que los 21 mil 609 millones de pesos reportados en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La banca de fomento, según las autoridades, acumula seis meses consecutivos con utilidades menores a las reportadas un año antes. En abril cayeron 76.2 por ciento anual; para mayo la reducción fue de 60 por ciento y en junio, de 70 por ciento.

Las estadísticas del regulador indican que en julio las ganancias cayeron 36.6 por ciento y en agosto la disminución fue de 38.9 por ciento, todo en términos reales, es decir, descontada la inflación.

Las baja de ganancias de las instituciones de crédito públicas, que tienen como principal objetivo financiar proyectos que no son tan rentables para los bancos privados, pero tienen impacto social, ocurre en un entorno en el cual la economía crece a un menor ritmo que el año pasado.

El sector está conformado por seis instituciones: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin), Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Banco del Bienestar y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito).