▲ Autorretrato (1958) de Patrick Ng Kah, y Baile moro, de Galo B. Ocampo. Foto colección de la Galería Nacional de Singapur / cortesía de Patrimonio Nacional de Singapur

Omar González Morales

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 2

La historia de México no involucra sólo a América y Europa: también convergen en ella la presencia de Asia y del continente africano. Con esa visión, el Colegio de San Ildefonso presentará la exposición El galeón de Acapulco-Manila: Somos Pacífico. Un mundo que emergió del trópico, realizada con el Museo de las Civilizaciones Asiáticas de Singapur y el Programa de Estudios Filipinas-México de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En entrevista con La Jornada, el coordinador ejecutivo del Museo de San Ildefonso, Eduardo Vázquez Martín, habló sobre esta muestra, en la que colaboran más de 25 recintos, que lograron reunir unos 300 objetos para narrar la historia de esta ruta, no sólo comercial, sino social y cultural.

“La historia que tenemos entre Oriente y América es de por lo menos 500 años. Nosotros armamos esta muestra en la que usamos como eje el océano Pacífico. Este mar que nos separa también nos une, y no sólo en lo comercial, sino en lo cultural y como parte de nuestra identidad. Es imposible pensar en el sazón picante de Oriente sin los chiles que salieron de aquí y viceversa; pensar en la cerámica, textiles y lacas, sin pensar en nuestros hermanos de Asia”, comentó.

México y Filipinas edificaron una larga relación cultural tras la conquista de ambos a manos del imperio español. El punto de encuentro fue el puerto de Acapulco, Guerrero, que conectaba marítimamente con Manila. Dicha ruta tiene un cuarto de siglo de historia: se inició en 1565 y prosiguió hasta una larga pausa en 1815 debido a las luchas de independencia.

“La exposición fue planeada en Filipinas por el Museo de las Civilizaciones Asiáticas de Singapur, donde mostraron la gran riqueza cultural e histórica que tienen con nuestro país. Cuando acordamos traer la muestra, la idea se ‘tropicalizó’, literalmente, y la transformamos en una visión con perspectiva mexicana”, explicó Vázquez Martín.

Entre las piezas exhibidas hay mapas, textiles, pinturas y grabados, cofres tallados en marfil y nácar; porcelanas chinas de la dinastía Ming, lacas filipinas, textiles novohispanos y talaveras poblanas dialogan con un biombo con galeones plasmados; incluso, con instrumentos de navegación del siglo XVI al XIX que servían de guía durante la ruta marítima entre Acapulco y Manila.

Las piezas forman parte de colecciones públicas y privadas de más de 20 recintos culturales como la Galería Nacional, los museos Nacional y de Arte de Singapur, y de Filipinas, el Museo Ayala y la Administración de la Colección Intramuros.

De México participaron los museos nacionales de Arte, de la Estampa, de Antropología, de Historia, de las Culturas del Mundo José Luis Bello y González, Casa del Alfeñique y el Internacional del Barroco, el Franz Mayer, el del Banco de México, la Casa Luis Barragán, el Nacional de las Intervenciones, el Maya de Cancún, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y la Subdirección de Arqueología Subacuática.