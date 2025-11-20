De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 13

Al menos 840 millones de mujeres en todo el mundo, casi una de cada tres, han sufrido violencia física o sexual por lo menos una vez en su vida, cifra que “apenas ha cambiado” en las pasadas dos décadas, reportó ayer la Organización de Naciones Unidas en un nuevo informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias.

El reporte, considerado la evaluación global más completa sobre el tema hasta la fecha, calificó este tipo de violencia de “emergencia de salud pública mundial” tras analizar los datos existentes de 168 países y territorios entre 2000 y 2023.

En todo el mundo, lo más habitual es que los agresores de las mujeres sean sus parejas masculinas, puntualizó el documento. En el año reciente, 316 millones de mujeres de 15 años o más (11 por ciento del total) sufrieron al menos un caso de abuso físico o sexual de su pareja.

Dichas agresiones incluyen ser obligadas o coaccionadas a mantener relaciones sexuales, ser abofeteadas, golpeadas, arrastradas, maltratadas, amenazadas o agredidas con una pistola, un cuchillo u otra arma, añadió el texto.

La cifra de abusos en la pareja bajó sólo 5 por ciento desde 2000 (0.2 por ciento anual), lo que equivale a unos 17 millones de víctimas menos. “El ritmo de disminución es insuficiente. Los resultados destacan que se necesitan urgentemente mayores esfuerzos para acelerar el cambio”, señaló la OMS.

El informe incluyó por primera vez cifras fuera del ámbito de la pareja. Al menos 263 millones de mujeres han sufrido agresión sexual de un familiar, un amigo, una figura de autoridad o un desconocido durante el último año.

Varios factores provocan aumento de los ataques, entre ellos el creciente número de conflictos armados y el rápido auge de la tecnología, apuntó el organismo internacional.