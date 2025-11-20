Braulio Carbajal

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 23

Acapulco, Gro., El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que en 2026 se reanudará la exploración minera a mayor escala, se acelerarán permisos pendientes y se acortarán tiempos para facilitar la inversión, con el fin de garantizar la seguridad de la cadena de suministro ante la tensión geopolítica global.

“El acceso a los minerales y a su procesamiento va a determinar no sólo nuestra competitividad, sino la seguridad de nuestra cadena de suministro”, subrayó en la inauguración de la 36 Convención Internacional de Minería.

Celebró que ya se lograron los primeros tres permisos ambientales tras años de estancamiento y destacó la cercanía de trabajo con Camimex y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) en agua, regulaciones y permisos, así como la solidaridad del sector tras el huracán Otis.