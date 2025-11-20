Reyes Martínez Torrijos

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 4

La poeta Coral Bracho dijo que en la “vulnerable” época actual necesitamos de la sensibilidad y mirada del arte y la cultura para valorar y proteger la naturaleza y a los seres humanos expulsados de sus territorios por guerra, miseria o discriminación.

Junto con la ciencia, la cultura y el arte pueden abrir nuevas maneras de “ver el mundo y a los demás seres humanos para poder poco a poco desarticular la inconcebible violencia que nos rodea”, puntualizó ayer la también traductora durante la ceremonia de recepción de la Medalla Bellas Artes de Literatura 2025.

Bracho (CDMX, 1951) detalló en el Palacio de Bellas Artes que las referidas creaciones humanas pueden ayudarnos a apoyar a tantos arrojados de sus lugares de origen por cuestiones económicas.

En torno a su incursión en la literatura, expuso que para ella fue claro que “en el proceso creativo y en la lectura de poesía convergen formas de conciencia y de sensibilidad que nos acercan a los demás, al mundo que nos rodea y a nosotros mismos en innumerables sentidos, de muy diversos y sorprendentes modos, siempre generativos y sugerentes”.

Coral Bracho mencionó que la música y la pintura son fundamentales en su expresión poética, y destacó las “experiencias maravillosas” de haber cantando en los coros de la Escuela Nacional de Música y el Filarmónico Universitario.

Tras abandonar su intención de cursar una carrera científica vinculada con el estudio de la mente, pues no existían las neurociencias, estudió letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiempo en el que hizo el “intento de escribir poesía”.

Ese fue un hito, expuso la galardonada, pues “me deslumbró constatar que al hacerlo volvía a experimentar el aliento y el disfrute del canto dentro de un coro en la cercanía de voces distintas y diferentes instrumentos, y de un modo inexplicable y totalmente nuevo para mí, las palabras surgían como presencias sugerentes que respondían a aquello que buscaba expresar”.