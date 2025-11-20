▲ “No todos vemos el color rojo de la misma manera y, sin embargo, tenemos una noción de ello”, dilucido José Gordon en entrevista con La Jornada. Foto cortesía del periodista cultural

Omar González Morales

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 2

El libro Los sueños de Patanjali, del escritor José Gordon (Ciudad de México, 1953), logra lo que pocos títulos pueden hacer: crear un puente terso entre la ciencia y las artes. Editado por Grijalbo, la historia entrelaza la percepción, el conocimiento, la ciencia y la mitología, herramientas enfocadas a entender mejor la existencia del ser humano.

En entrevista con La Jornada, el autor explicó el nacimiento de esta historia que recorre temas como la divinidad, la percepción, el lenguaje, la historia, los sentidos y el tiempo.

“Lo pensé como un libro que toca tanto los mundos internos y externos que tenemos como seres humanos. Siento que a veces hemos olvidado la gran importancia de nuestros sentidos y la capacidad de registro que tiene nuestra percepción. Como si nos sintiéramos aislados, como personajes solitarios, sin poder percatarnos de los demás”, comentó el también periodista cultural.

El libro narra la historia de Patanjali, un sabio proveniente de India, que se estima vivió entre los siglos II aC y IV dC. Es considerado uno de los místicos más importantes del lenguaje sánscrito y también fue creador del Yoga-sutra, que posteriormente derivaría en la actual técnica de meditación yoga.

“Me encantó porque justo el nombre de Patanjali significa ‘una ofrenda que cae del cielo como una serpiente’ y me di cuenta de que en sus textos él propone la idea de que la mente puede escapar de las paredes del tiempo y realmente estar en todas partes. Esto propone reflexionar no sólo sobre nuestra presencia en cuerpo y mente, sino también el entorno que nos rodea”, dijo el escritor.

En el relato se cruzan poemas, frases, reflexiones y visiones de autores como Aldous Huxley, William Butler Yeats, Mircea Elíades, Jorge Luis Borges, Amos Oz, Carl Jung, María Zambrano, Octavio Paz y Antonio Machado, entre otros. De esta manera, el autor arma un cruce, un diálogo entre los sueños y la realidad.

“Para mí, la poesía es una percepción de la realidad, no es algo que simple y sencillamente se planteé a partir de la imaginación, sino que requiere que esté conectada a nuestro mundo. Creo que es fundamental afinar esa idea porque vivimos en un entorno fragmentado y no nos damos cuenta de qué tan interrelacionados estamos.”