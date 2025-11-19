Política
Ver día anteriorMiércoles 19 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/19. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Morena y aliados arropan a la Presidenta/
A nterior
S iguiente
 
Morena y aliados arropan a la Presidenta
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 5

Los grupos parlamentario de Morena y aliados en ambas cámaras del Congreso cerraron filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante “el embate de la derecha” que, con apoyo de fuerzas externas, pretende crear la falsa imagen de inestabilidad y caos en el país, particularmente a partir de las marchas del sábado anterior.

“Se sabe cuál es la estrategia, adónde quieren llegar la ultraderecha y el fascismo”, subrayó el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien sostuvo que no fue una movilización espontánea la de la llamada generación Z, sino “orquestada por el empresario Claudio X. González, el priísta Roberto Madrazo, el alcalde panista Mauricio Tabe y otros miembros de la oposición, que financiaron ese movimiento y reclutaron a jóvenes, como Carlos Bello”.

A nterior
S iguiente