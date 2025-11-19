Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Miércoles 19 de noviembre de 2025, p. 5

Los grupos parlamentario de Morena y aliados en ambas cámaras del Congreso cerraron filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante “el embate de la derecha” que, con apoyo de fuerzas externas, pretende crear la falsa imagen de inestabilidad y caos en el país, particularmente a partir de las marchas del sábado anterior.

“Se sabe cuál es la estrategia, adónde quieren llegar la ultraderecha y el fascismo”, subrayó el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien sostuvo que no fue una movilización espontánea la de la llamada generación Z, sino “orquestada por el empresario Claudio X. González, el priísta Roberto Madrazo, el alcalde panista Mauricio Tabe y otros miembros de la oposición, que financiaron ese movimiento y reclutaron a jóvenes, como Carlos Bello”.