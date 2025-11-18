César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 16

Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, ex verificadora en la Agencia Nacional de Aduanas e implicada en una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, obtuvo una suspensión definitiva que frena por el momento el juicio en su contra por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La medida cautelar no implica que recupere la libertad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República ella presuntamente recibió sobornos para permitir el ingreso de cargamentos de combustible en buques que eran falsamente declarados como otros productos con el fin de evadir impuestos.

La red era liderada por altos mandos navales, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por el mismo delito, y su hermano el almirante Fernando Farías Laguna, este último prófugo de la justicia. Ambos son sobrinos políticos del ex titular de la Secretaría de Marina Armada de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán.

Hace dos meses, Gutiérrez Gutiérrez, junto con otros 13 integrantes de la red de corrupción, representantes de empresas aduaneras y funcionarios de Aduanas, fueron detenidos y sujetos a proceso penal por delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos, todo por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros de combustible desde Estados Unidos.