▲ Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, reportó sobre el padrón de los apoyos de la 4T. Foto Cristina Rodríguez

Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 14

Al cierre de 2025 se alcanzará un “número histórico” de personas inscritas en los programas de Bienestar de la administración mexicana. El último bimestre del año se apoyará a 18 millones 494 mil 201 beneficiarios, la cifra más alta en los siete años de los llamados gobiernos de la transformación.

Así lo informó ayer desde la tribuna de la mañanera presidencial la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, quien agregó que para el periodo noviembre-diciembre la inversión social para los programas coordinados por la dependencia a su cargo ascenderá a 99 mil 183.7 millones de pesos.

“Cerramos el año con el número más alto de beneficiarios y derechohabientes de estos programas, más los que se adicionan de educación y Secretaría del Trabajo”, señaló la funcionaria ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que este mes se inició la dispersión de los pagos del último bimestre de 2025 para millones de beneficiarios.

Adultos mayores

En el caso de la pensión para adultos mayores, dijo, suman 13.2 millones de derechohabientes y la inversión para este bimestre será de 82 mil millones de pesos.

En la Pensión Mujeres Bienestar –programa emprendido en el actual sexenio– el padrón está integrado por 2 millones 982 mil 222 beneficiarias de entre 60 y 64 años de edad. Se destinarán 8 mil 445 millones de pesos para noviembre-diciembre.

Montiel remarcó que del total de derechohabientes, casi 2 millones se registraron apenas en agosto y en octubre recibieron su tarjeta de Bienestar, por lo que éste será el primer pago que se les depositará.

En cuanto a la pensión para personas con discapacidad, recalcó que hay un millón 614 mil pensionados y la inversión para los últimos dos meses del año será de 5 mil 182 millones de pesos.