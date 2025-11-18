▲ El objetivo era golpear a los policías para que respondieran y así montar la idea de que en México se reprime a los jóvenes, señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera. Foto Cristina Rodríguez

Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 5

Frente a los hechos del sábado anterior, cuando una marcha supuestamente organizada por jóvenes pertenecientes a la llamada generación Z terminó en actos violentos en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo: “aquí no nos vamos a rajar nunca”, y expuso que, contrario a la esencia de la convocatoria, participaron “pocos jóvenes”.

En cambio, dijo, asistieron “muchos adultos”, entre integrantes de la derecha y de la llamada marea rosa, que junto con el empresario Ricardo Salinas Pliego azuzaron esa protesta. Destacó que a diferencia de 2023, cuando ese grupo tuvo mayor convocatoria, en esta ocasión ocuparon menos de la mitad del Zócalo.

“Ahora, ellos creen que vinculándose con organizaciones de derecha internacional van a frenar la transformación; no la van a detener. La mayoría del pueblo y de los jóvenes de México está con la transformación”, destacó la mandataria en su conferencia de prensa matutina, donde destinó gran parte del tiempo a hablar sobre ese tema. Además, rechazó que el gobierno federal o el capitalino hayan reprimido a jóvenes.

Aseguró que el objetivo era golpear a los policías para que “respondieran”, y así “montar esta idea de que ‘en México hay represión a los jóvenes’. Y no, no hay represión”. Sin abundar en las acusaciones de abusos por parte de elementos de seguridad, sobre lo cual se le preguntó en la mañanera, dijo que la policía debe indagar si algún elemento “rompió la disciplina”.

Sobre Salinas Pliego, la Presidenta afirmó que “estuvo promoviendo la movilización y escribiendo contra nosotros; azuzando la manifestación”.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la semana pasada juicios relacionados con el dueño de Elektra y Tv Azteca, en los que confirmó que debe pagar los millonarios adeudos por impuestos que tiene pendientes con Hacienda. Apuntó que se trata de litigios que empezaron desde 2008, y que “nadie está por encima de la ley”.

En tanto, pidió proyectar un video del momento en que personas que se manifestaban el sábado jalan a un policía y comienzan a golpearlo. Preguntó por qué después de eso surgió una campaña que se replicó en cuentas de redes sociales para aseverar que el gobierno es represor.