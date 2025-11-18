Con la fuerza que nos da el pueblo, nunca nos vamos a rajar, subraya
En la marcha del sábado no hubo represión, apunta // Salinas Pliego “fue promotor”; no participaron muchos jóvenes
Martes 18 de noviembre de 2025, p. 5
Frente a los hechos del sábado anterior, cuando una marcha supuestamente organizada por jóvenes pertenecientes a la llamada generación Z terminó en actos violentos en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo: “aquí no nos vamos a rajar nunca”, y expuso que, contrario a la esencia de la convocatoria, participaron “pocos jóvenes”.
En cambio, dijo, asistieron “muchos adultos”, entre integrantes de la derecha y de la llamada marea rosa, que junto con el empresario Ricardo Salinas Pliego azuzaron esa protesta. Destacó que a diferencia de 2023, cuando ese grupo tuvo mayor convocatoria, en esta ocasión ocuparon menos de la mitad del Zócalo.
“Ahora, ellos creen que vinculándose con organizaciones de derecha internacional van a frenar la transformación; no la van a detener. La mayoría del pueblo y de los jóvenes de México está con la transformación”, destacó la mandataria en su conferencia de prensa matutina, donde destinó gran parte del tiempo a hablar sobre ese tema. Además, rechazó que el gobierno federal o el capitalino hayan reprimido a jóvenes.
Aseguró que el objetivo era golpear a los policías para que “respondieran”, y así “montar esta idea de que ‘en México hay represión a los jóvenes’. Y no, no hay represión”. Sin abundar en las acusaciones de abusos por parte de elementos de seguridad, sobre lo cual se le preguntó en la mañanera, dijo que la policía debe indagar si algún elemento “rompió la disciplina”.
Sobre Salinas Pliego, la Presidenta afirmó que “estuvo promoviendo la movilización y escribiendo contra nosotros; azuzando la manifestación”.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la semana pasada juicios relacionados con el dueño de Elektra y Tv Azteca, en los que confirmó que debe pagar los millonarios adeudos por impuestos que tiene pendientes con Hacienda. Apuntó que se trata de litigios que empezaron desde 2008, y que “nadie está por encima de la ley”.
En tanto, pidió proyectar un video del momento en que personas que se manifestaban el sábado jalan a un policía y comienzan a golpearlo. Preguntó por qué después de eso surgió una campaña que se replicó en cuentas de redes sociales para aseverar que el gobierno es represor.
Y ante las consignas contra los gobiernos de la 4T, enfática, expresó: “¿creen que nos van a debilitar?, ¿que van a debilitar a la Presidenta por lo que gritan? ¡No! Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo? No. ¡Aquí estamos fuertes con el pueblo, fuertes, muy fuertes!
“Claro, habrá gente a la que no le caigo bien; bueno, tampoco pasa nada, ¿verdad?, pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos da el pueblo. Aquí no nos vamos a rajar nunca. Es el pueblo, el pueblo, el pueblo y el pueblo”.
La jefa del Ejecutivo federal recordó que desde el jueves pasado se reveló que, aunque se promovía la idea de que eran jóvenes quienes planearon la movilización, “en realidad había un impulso de cerca de 90 millones de pesos desde la oposición, por un lado, y también con el apoyo de un empresario. Muchas cuentas, incluso del extranjero, que la promovieron”.
Lo que se observó, insistió, fueron “caras muy conocidas de los que convocaron a la llamada marea rosa; estaban intelectuales, o había políticos, pues ya los conocemos: Acosta Naranjo, Belaunzarán; muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no llegaron, pero promovieron la manifestación”.
Una parte de quienes acudieron, indicó, iban “muy preparados” con esmeriles, ganzúas, martillos y marros para romper las vallas. Detalló que pidió a la Fiscal General de la Ciudad de México investigar quiénes son estos grupos. “¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados?”
También exhortó a que todas las protestas sean pacíficas, así como su gobierno no caerá en provocaciones. “Los mexicanos no quieren violencia. Bueno, una supuesta marcha que llama contra la violencia y la utiliza. No se debe caer en la provocación, porque lo que buscan son imágenes de represión”, subrayó.