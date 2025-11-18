Julio Gutiérrez

Revolut, el banco digital que en México ya inició su fase beta y a inicios de 2026 saldrá al mercado masivo, tiene una meta clara: “convertirse en el WhatsApp” de las instituciones financieras, es decir, que cualquier persona con un teléfono celular, sin importar su condición social, abra una cuenta, afirma su director general, Juan Guerra.

Operar en 40 países, sostiene el directivo en entrevista, da a Revolut una ventaja sobre otros competidores digitales, pues podrá ofrecer a los mexicanos transacciones globales en cuestión de segundos y una cuenta que, en un futuro, permitirá transferencias instantáneas desde o hacia Estados Unidos.

A mediados de octubre, Revolut, de origen inglés, obtuvo el visto bueno de las autoridades financieras mexicanas para iniciar operaciones. Hoy inició su fase beta, es decir, seleccionará a algunos clientes que se inscribieron en la lista de espera para probar sus servicios, y una vez que se entiendan las necesidades de la población mexicana, se lanzará en todo el país.

En cierta forma, operará como una red social: contará con una versión totalmente abierta que incluirá una cuenta de depósito y, en su caso, la correspondiente tarjeta de crédito y planes de ahorro, a la par de una versión de paga que incluso ofrecerá acceso a páginas para encontrar pareja.

“¿A qué segmento vamos? A todos. Cada usuario elige sus planes o no, si quiere la versión 100 por ciento gratuita o desea pagar para tener más valor por su dinero; la gente se puede segmentar por sí misma. Nosotros queremos ser el WhatsApp de la banca digital. ¿Cuál es el segmento de WhatsApp en México? Cualquier persona que tenga un teléfono inteligente. Lo mismo acá.