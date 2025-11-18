▲ El combate entre ambos pugilistas no será de exhibición, sino profesional. Foto Afp

La llegada de Jake Paul al boxeo profesional ha estado marcada por controversias y críticas sobre la credibilidad del deporte. Principalmente porque, en un inicio, el youtuber y empresario se enfrentó a peleadores poco reconocidos, lo que puso en duda sus verdaderas intenciones.

Pese a todo, su aparición en el boxeo de paga ha revitalizado a la disciplina al atraer a una nueva audiencia juvenil, generar enormes ingresos por suscripciones a plataformas y de esa manera aumentar los patrocinios.

Ayer, se anunció su nuevo combate ante el boxeador británico Anthony Joshua, quien insistió en que no se guardará nada en su inesperada pelea ante Paul.

El viernes 19 de diciembre, la estrella de los pesos pesados peleará contra el youtuber en el Kaseya Center de Miami. El combate no será una exhibición, sino un duelo profesional, lo que significa que el resultado figurará en el historial de cada uno y que es posible que se produzca un nocaut.

Está programado que la pelea incluya ocho asaltos de tres minutos, lo que lo hace más corto que la mayoría de los combates. Además, Joshua tendrá un límite de 111 kilogramos.

Cada boxeador usará guantes de 10 onzas en lugar de pares más grandes, más indulgentes.

Joshua contra Paul es uno de los emparejamientos más inesperados de la historia del boxeo: el primero (36 años) ha sido dos veces campeón del mundo de los pesos pesados, mientras que Paul (28 años) se dio a conocer en YouTube y en Disney Channel antes de iniciar su carrera como púgil.

“No tendré piedad”

Aun así, Joshua se ha comprometido a perseguir el nocaut, diciendo en un comunicado: “ No tendré piedad”.

“Recuerden mis palabras: verán a muchos más peleadores aprovechar estas oportunidades en el futuro. Estoy a punto de romper Internet en la cara de Jake Paul”, añadió.