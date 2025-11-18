Afp

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. a11

París. La tetracampeona Alemania y la tres veces finalista Países Bajos lograron ayer su clasificación al Mundial 2026, mientras Polonia y Eslovaquia tendrán una segunda oportunidad en el repechaje.

La Mannschaft, que había generado dudas desde su derrota en Bratislava (2-0) en septiembre, se vengó de Eslovaquia con una goleada 6-0 en Leipzig, al dejar el partido resuelto antes del descanso.

“Estoy orgulloso del equipo, hoy había presión. La manera en la que lo han gestionado, dándolo todo y motivándose, demuestra que hay un gran espíritu de conjunto”, se alegró el director técnico Julian Nagelsmann en la emisora alemana ZDF.

Con goles de Nick Woltemade al minuto 18, Serge Gnabry (29) y un doblete de Leroy Sané (36 y 41), asistido en ambas ocasiones por Florian Wirtz, los teutones noquearon a los visitantes. Hubo tiempo también para los estrenos: Ridle Baku (67) y Assan Ouedraogo (79) marcaron sus primeros tantos con la selección, ambos pocos minutos después de haber entrado al terreno de juego.

Alemania disputará en la justa que se llevará a cabo el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá su vigésimo primer Mundial (de 23 ediciones). Sus dos últimas participaciones han terminado en decepción al quedar eliminada en la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, la Mannschaft garantizó el estatus de cabeza de serie para el sorteo que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Apenas un mes después de su primer gol con la selección, Woltemade cerró las eliminatorias europeas con cuatro dianas, ofreciendo garantías de poder ocupar el centro del ataque alemán en el Mundial.