Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 24

Las aerolíneas estadunidenses retomaron este lunes sus horarios regulares, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantó ayer todas las restricciones a los vuelos comerciales que se impusieron en 40 aeropuertos importantes durante el cierre gubernamental más largo del país.

El anuncio del levantamiento de las restricciones –aplicable a partir de las 6 horas de este lunes– se realizó en una declaración conjunta del secretario de Transporte, Sean P. Duffy, y del administrador de la FAA, Bryan Bedford.

Ante la creciente escasez de personal en los centros de control de tráfico aéreo durante el cierre, la FAA, alegando motivos de seguridad, emitió una orden sin precedente para limitar el tráfico aéreo. Esta orden, vigente desde el 7 de noviembre, afectó miles de vuelos.

Entre los aeropuertos perjudicados estuvieron importantes centros de conexión en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Atlanta.