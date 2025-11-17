Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 24
Las aerolíneas estadunidenses retomaron este lunes sus horarios regulares, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantó ayer todas las restricciones a los vuelos comerciales que se impusieron en 40 aeropuertos importantes durante el cierre gubernamental más largo del país.
El anuncio del levantamiento de las restricciones –aplicable a partir de las 6 horas de este lunes– se realizó en una declaración conjunta del secretario de Transporte, Sean P. Duffy, y del administrador de la FAA, Bryan Bedford.
Ante la creciente escasez de personal en los centros de control de tráfico aéreo durante el cierre, la FAA, alegando motivos de seguridad, emitió una orden sin precedente para limitar el tráfico aéreo. Esta orden, vigente desde el 7 de noviembre, afectó miles de vuelos.
Entre los aeropuertos perjudicados estuvieron importantes centros de conexión en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Atlanta.
Las reducciones de vuelos comenzaron en 4 por ciento y aumentaron a 6 por ciento antes de que la FAA redujera el viernes las restricciones a 3 por ciento, lo que atribuyó a mejoras continuas en la asignación de controladores de tráfico aéreo desde que finalizó el cierre récord de 43 días, el 12 de noviembre.
El comunicado de la FAA indicó que un equipo de seguridad de la agencia recomendó que se revocara la orden tras “revisiones detalladas de las tendencias de seguridad y la disminución constante de los incidentes que requieren personal adicional en las instalaciones de control de tráfico aéreo”.
Las cancelaciones alcanzaron su punto máximo el 9 de noviembre, cuando las aerolíneas cancelaron más de 2 mil 900 vuelos.