Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 23

Al concluir septiembre, el saldo de la captación bancaria llegó a 9 billones 133 mil 940 millones de pesos, un aumento de 3.31 por ciento en términos reales (descontada la inflación) si se compara con los 8 billones 520 mil 587 millones al cierre del noveno mes de 2024 , de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La captación en septiembre (los recursos que obtiene la banca por el ahorro de sus clientes) tuvo la tasa de crecimiento más baja de 2025, según la información oficial.

La tasa de referencia del Banco de México ha ido a la baja. Este instrumento marca el costo al cual se financian empresas y familias y fija los rendimientos que pagan los bancos a los ahorradores.

En la más reciente reunión de política monetaria, el pasado 6 de noviembre, la junta de gobierno del banco central recortó la tasa por undécima ocasión consecutiva desde agosto de 2024 y ahora se encuentra en 7.25 por ciento.

Cuando el banco central mantuvo la tasa en su máximo nivel, 11.25 por ciento (entre abril de 2023 y marzo de 2024), los bancos experimentaron un aumento sin precedente en los saldos de depósitos. Ahora, con los recortes al objetivo, se ha moderado el crecimiento de la captación.

Si el saldo de septiembre se compara con el del mes inmediato anterior, se observa una caída de 1.21 por ciento en términos reales, según la CNBV.