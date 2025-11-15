Luis Hernández Navarro

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 19

Xi’an, Provincia De Shaanxi., La maqueta de una enorme estación ferroviaria en las oficinas de China-Europe Railway Express Hub, en la ciudad de Xi’an, supera la más exagerada fantasía de un coleccionista de trenes a escala. Miniaturas de bodegas, vagones y locomotoras habitan una gigantesca ciudad de trenes a escala, que asemeja una escultura futurista.

No hay que ir muy lejos para que parte de ese prototipo adquiera su verdadera dimensión. Sólo hay que salir a la terraza contigua para divisar subestaciones eléctricas, grúas, contenedores, vías férreas y operarios con chalecos amarillos moviendo toneladas de mercancías rumbo al continente vecino.

Punto de partida de la antigua Ruta de la Seda, Xi’an es hoy uno de los centros neurálgicos del transporte de trenes entre China, Asia y Europa. Un moderno pizarrón colgado en la pared donde se encuentra la maqueta, detalla datos claves de la empresa y muestra hasta dónde la telaraña extiende sus hilos: el Ferrocarril Exprés China-Europa opera 18 rutas de transporte internacionales. Al oeste, llegan hasta Hamburgo y Róterdam; al norte se dirigen a Moscú y Minsk, y, al sur arriban, a través del Nuevo Corredor Terrestre-Marítimo Occidental, hasta el Sudeste Asiático.

Desde 2013, según el Diario del Pueblo, el Ferrocarril Exprés China-Europa (Xi’an) ha operado más de 30 mil viajes. Un récord nacional. Realiza estos trayectos en menos de los dos meses que toma hacerlo por vía marítima. De ida, en sus vagones, se transportan módulos fotovoltaicos, equipos industriales, maquinaria y productos electrónicos. Regresa con alimentos, vinos, medicinas y automóviles.

Un funcionario de la compañía explica al grupo de visitantes del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global, que el proyecto no pertenece solamente a una compañía de propiedad estatal, la realidad es mucho más compleja.

La gestión de un medio como este, que atraviesa tantas y tan distintas ciudades y fronteras, con sistemas políticos y modelos económicos tan diferentes, es un reto. No hay un único dueño, es administrado por un consorcio. El principal operador ferroviario en territorio del gigante asiático es China State Railway Group Company, Limited.

Contra lo que pudiera esperarse, a pesar de esa enorme red de transporte de trenes, y de tener una población de alrededor de 12 millones de habitantes, la ciudad de Xi’an es sorprendentemente silenciosa. Su enorme parque automotor, en su mayoría integrado por modelos recientes, eléctricos o híbridos, se desplaza por las anchas avenidas sin hacer ruido. Lo mismo sucede con motocicletas y autobuses. Los triciclos motorizados que transportan personas y entregan mercancías lo hacen con sigilo. Incluso las interminables filas de camiones que transportan mercancías, revolvedoras de concreto y tráilers con materiales de construcción, ruedan sin provocar escándalo. Sólo una incomprensible (para los extranjeros) compulsión de los choferes de tocar el claxon rompe, de tanto en tanto, esa armonía.

En algo deben de facilitar este pacto de silencio los abundantes parques, jardines, proyectos botánicos y zonas ecológicas que se despliegan en distintos puntos de la urbe. En no pocos de ellos, hay plácidos lagos y legiones de estatuas y esculturas en metal o concreto, que podrían perfectamente formar parte de calendarios o tarjetas postales (de las de antes de los memes). Por momentos, lo único que parece romper esta calma es el desbocado canto de los pájaros. La antigua capital de China es tan verde como una macrópolis puede serlo.

En los parques pueden verse involuntarias puestas en escena parecidas a un ballet a cargo de quienes practican artes marciales, especialmente Tai Chi. Muchos de ellos son personas de edad, que se mueven lenta y fluidamente, en grupos o individualmente. Conviven allí con niños a los que los adultos, lo mismo familiares que extraños, sonríen desenfadadamente.

Como todo hoy en el coloso asiático, Xi’an es una mezcla de pasado y futuro, de reivindicación de su historia y de orgullo por estar en la vanguardia tecnológica. Es el caso de su muralla, espléndidamente conservada. Afortunadamente, no tuvieron allá –como nosotros acá– gobernadores como Rafael de Laviada y Manuel de Laphan que, en nombre de la modernidad, mandaron destruir partes importantes de la fortificación de Campeche.