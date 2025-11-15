E

n el marco de la COP30 sobre cambio climático que se está realizando en Belém, en la Amazonía brasilera, el gobierno de Brasil anunció como un logro el lanzamiento del Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés). Se sumaron decenas de gobiernos, entre ellos México. Bajo ese nombre tan rimbombante hay una iniciativa para monetizar las funciones vitales de los bosques y crear un fondo que vende bonos a inversores privados, a partir de lo cual, una parte de las ganancias generadas se usarían para la conservación de bosques. No es un programa de conservación, es un fondo de inversión para el lucro de grandes empresas e inversores que directa o indirectamente causan la deforestación y el cambio climático (https://tinyurl.com/fwx7jke2).

La propuesta no es originaria de Brasil, sino del Banco Mundial, de 2009, y ha sido ampliamente rechazada como una nueva trampa para los bosques y los pueblos forestales por una diversidad de movimientos populares y ambientalistas de Brasil, así como por cientos de organizaciones de todo el mundo, muchas de las cuales están presentes en la COP30 y la Cumbre de los Pueblos que se realiza fuera del recinto oficial (https://tinyurl.com/ydrb2b2r y https://www.wrm.org.uy/es).

La propuesta conceptual del TFFF es recaudar un fondo de 125 mil millones de dólares para inversiones, de los cuáles 25 mil millones vendrían de fondos públicos de gobiernos que patrocinen la iniciativa y el resto de inversores privados que compran bonos generados por países. Con las ganancias generadas por el pago de intereses de bonos e inversiones, el TFFF espera reunir aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales, que entregaría a países del sur registrados en la iniciativa, a razón de un máximo de 4 dólares por hectárea de bosque tropical. Los gobiernos receptores de esta suma, que es hipotética, porque depende de la volatilidad de los mercados, darían 20 por ciento de lo recibido a los pueblos indígenas y comunidades forestales que conservan esos bosques.

Lo que sí es seguro es que las ganancias que perciba el fondo de inversión que administra el TFFF (llamado TFIF), que será manejado por el Banco Mundial, se destinarán en primer lugar a cubrir los gastos de gestión del fondo y a pagar a los inversores y prestamistas. Si queda algo, se destinaría a los gobiernos que hayan cumplido con las reglas que impone el TFFF sobre conservación de bosques tropicales (por ejemplo, que no pueden tener más de 0.5 por ciento de deforestación desde su registro en el fondo). El TFFF considera que 4 dólares por hectárea pagarán los “servicios ecosistémicos” del bosque, como regulación climática, biodiversidad, mantenimiento del agua, retención de carbono y otros.