Detienen a criminales vinculados con Los Escorpiones, facción del cártel del Golfo
Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 22
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en acciones coordinadas del gabinete de seguridad, realizó detenciones, cateos y aseguró armas de fuego y distintos tipos de droga en seis entidades del país. En Tamaulipas, el Ejército Mexicano aseguró 128 kilos de metanfetamina y un tractocamión, con un costo estimado de 34.6 millones de pesos en el mercado ilegal.
En esa misma entidad, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) obtuvo sentencia condenatoria contra cinco personas. Se les encontró responsables de delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y se les vincula con la organización delictiva Los Escorpiones, facción del cártel del Golfo.
Durante la detención se les incautaron un vehículo, cuatro armas de fuego largas, un fusil Barrett, 43 cargadores, mil 158 cartuchos de diversos calibres y cinco chalecos balísticos.
El Ministerio Público Federal obtuvo sentencias condenatorias de entre seis y nueve años de prisión.
A su vez, en Concordia, Sinaloa, se decomisaron un arma larga, nueve cargadores, 992 cartuchos, dos chalecos tácticos, cinco placas balísticas y dos uniformes tácticos.
En Culiacán y Navolato, se inhabilitaron nueve áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, y se aseguraron 9 mil 639 litros y 150 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, así como una centrifugadora. La afectación económica a la delincuencia organizada en esta zona asciende a 197 millones de pesos.
Acciones en Quintana Roo
En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal detuvieron a dos hombres y rescataron a dos personas que se encontraban privadas de su libertad.
En Benito Juárez, elementos de la Secretaría de Marina, GN, la Policía y la Fiscalía Estatal detuvieron a cinco hombres, aseguraron 780 dosis de estupefacientes, dos armas cortas, dos cargadores y 21 cartuchos útiles.