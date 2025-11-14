▲ Esta semana, agentes de la Defensa confiscaron cartuchos y armamento, en el marco del Plan Michoacán. Foto del gabinete de seguridad

César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 22

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en acciones coordinadas del gabinete de seguridad, realizó detenciones, cateos y aseguró armas de fuego y distintos tipos de droga en seis entidades del país. En Tamaulipas, el Ejército Mexicano aseguró 128 kilos de metanfetamina y un tractocamión, con un costo estimado de 34.6 millones de pesos en el mercado ilegal.

En esa misma entidad, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) obtuvo sentencia condenatoria contra cinco personas. Se les encontró responsables de delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y se les vincula con la organización delictiva Los Escorpiones, facción del cártel del Golfo.

Durante la detención se les incautaron un vehículo, cuatro armas de fuego largas, un fusil Barrett, 43 cargadores, mil 158 cartuchos de diversos calibres y cinco chalecos balísticos.

El Ministerio Público Federal obtuvo sentencias condenatorias de entre seis y nueve años de prisión.