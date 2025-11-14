Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 20

Guadalajara, Jal., La comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Atzqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco, denunciaron nuevas agresiones, despojos e impunidad que amenazan su territorio e integridad, ahora a manos de un particular que, afirmaron, fue apoyado por supuestos policías investigadores de la fiscalía de Jalisco para apoderarse del predio El Sabino Quemado, de propiedad comunal.

La semana pasada, el lugar fue delimitado con un muro de piedra y una puerta metálica en la que se colocó el letrero “propiedad privada”, sin que mediara algún ordenamiento judicial, por lo que los comuneros reclaman su inmediata devolución y que el gobierno estatal termine con la serie de despojos y criminalización de que han sido objeto desde 2019, sobre todo por autoridades municipales y caciques de la región ahora apoyados por personal de la fiscalía estatal.

“Hace unos días denunciamos la incursión ilegal de un grupo de personas armadas que se identificaron como policías investigadores, cometida el pasado 4 de noviembre. Alegaban que un supuesto ‘dueño’ les había mostrado documentos de propiedad. Durante la incursión amenazaron de muerte a comuneros, robaron materiales y herramientas y sembraron el terror entre quienes ahí trabajaban”, señalaron en un comunicado dirigido, entre otros, al gobernador jalisciense, Pablo Lemus.

El supuesto “pequeño propietario”, Refugio Raygoza, colocó el cerco de piedra y la puerta asegurando que la fiscalía estatal le ordenó hacerlo. “Lo anterior constituye un acto de despojo, que es un delito sancionable de acuerdo con la ley penal; sin embargo, como es realizado por parte de una persona ajena a la comunidad no hay sanción, sino que se promueve por quienes deberían investigar”, señalaron.