▲ Antígenos contra influenza y covid-19 son los que más se han administrado. Foto Luis Castillo

Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 18

Más de 53 mil vacunas se han aplicado en el megacentro que se instaló desde el pasado lunes atrás del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con un desglose de los biológicos aplicados, el lunes 10 se administraron 13 mil 921 vacunas a 5 mil 383 personas, quienes en su mayoría recibieron la dosis contra la influenza y el covid-19.

El martes acudieron 5 mil 987 personas, a quienes les aplicaron 14 mil 566 vacunas. El miércoles fue el día de mayor asistencia con 7 mil 49 asistentes a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a quienes inyectaron 17 mil 302 biológicos, de los cuales 6 mil 428 fueron contra la influenza y 5 mil 745 para protegerse del covid-19.

Ayer, la afluencia descendió ligeramente, a unas 5 mil personas, sumando más de 53 mil biológicos en sólo cuatro días. Para hoy se cuenta con más de 40 mil vacunas, ya que este día concluye la campaña.

Regresan a clases en la Facultad de Medicina

Ayer, la dirección de la Facultad de Medicina informó que tras los avances en los ocho puntos del pliego petitorio de los alumnos, 67.9 por ciento de los estudiantes votaron por el regreso a clases el miércoles 19 de noviembre, el cual será “respetuoso y libre de consecuencias adversas”, aseguraron las autoridades.

Asimismo, apuntaron que “ningún estudiante podrá ser objeto de sanciones, discriminación o afectaciones académicas, administrativas, físicas, morales, sicológicas o legales, por su participación en el movimiento estudiantil”.