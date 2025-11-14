Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 18
Más de 53 mil vacunas se han aplicado en el megacentro que se instaló desde el pasado lunes atrás del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
De acuerdo con un desglose de los biológicos aplicados, el lunes 10 se administraron 13 mil 921 vacunas a 5 mil 383 personas, quienes en su mayoría recibieron la dosis contra la influenza y el covid-19.
El martes acudieron 5 mil 987 personas, a quienes les aplicaron 14 mil 566 vacunas. El miércoles fue el día de mayor asistencia con 7 mil 49 asistentes a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a quienes inyectaron 17 mil 302 biológicos, de los cuales 6 mil 428 fueron contra la influenza y 5 mil 745 para protegerse del covid-19.
Ayer, la afluencia descendió ligeramente, a unas 5 mil personas, sumando más de 53 mil biológicos en sólo cuatro días. Para hoy se cuenta con más de 40 mil vacunas, ya que este día concluye la campaña.
Regresan a clases en la Facultad de Medicina
Ayer, la dirección de la Facultad de Medicina informó que tras los avances en los ocho puntos del pliego petitorio de los alumnos, 67.9 por ciento de los estudiantes votaron por el regreso a clases el miércoles 19 de noviembre, el cual será “respetuoso y libre de consecuencias adversas”, aseguraron las autoridades.
Asimismo, apuntaron que “ningún estudiante podrá ser objeto de sanciones, discriminación o afectaciones académicas, administrativas, físicas, morales, sicológicas o legales, por su participación en el movimiento estudiantil”.
Además, recomendó a los docentes ser empáticos y respetuosos con los alumnos, así como brindar el bienestar y convivencia saludable dentro del aula; también, mantener la impartición de temas y actividades prácticas conforme a lo programado antes del movimiento.
Desacuerdo en Contaduría
En contraste, la tarde noche de ayer, estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) entregaron un escrito en Rectoría para exigir la destitución de su director, Armando Tomé González, quien antier “de manera unilateral” y sin ningún acuerdo con los estudiantes en paro, emitió un comunicado donde señalaba que ayer se reanudaban las clases en línea, aunque las instalaciones siguen tomadas por los alumnos, ya que no se ha acordado levantar el paro que se inició el pasado 24 de octubre.
Al darse a conocer el comunicado, los estudiantes de la FCA se sorprendieron por esa decisión que no fue acordada por ambas partes, por lo que ayer llevaron a cabo una asamblea: después efectuaron una marcha pacífica por Ciudad Universitaria para arribar al edificio de la Rectoría pasadas las 6 de la tarde.
Ahí los recibió Jaime Revah Peralta, subdirector de Análisis e Interpretación de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, y el subdirector de Concertación de la misma secretaría, Sergio Luis Gutiérrez Mancilla, quienes escucharon su demanda, pero les aclararon que no pueden hacer nada sobre la decisión del director Tomé, ya que eso es decisión de la facultad.