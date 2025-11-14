Laura Poy Solano

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 16

Monterrey, NL., A más de siete décadas de la creación de los primeros grupos de investigación educativa en México, podemos afirmar que “tenemos un campo académico consolidado y reconocido, pero al que le ha faltado la capacidad de diálogo entre quienes lo integran. Debemos ser capaces de generar una escucha activa y respetuosa, incluso para quienes proponen argumentos que no compartimos”, afirmó el doctor Ángel Díaz Barriga, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM y miembro fundador del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie).

En el contexto del 18 Congreso Nacional de Investigación Educativa, señaló que “hemos caído en los errores del capitalismo académico, de publicar por publicar y de permitir que se nos apliquen modelos de evaluación creados para la ciencia básica, lo que representa un enorme desafío para las nuevas generaciones de investigadores educativos”.

Reunidos en el auditorio Gumersindo Cantú de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sede del congreso, enfatizó que este campo científico se enfrenta a la “vanalización de publicar, es decir, se hace con poco rigor, y muchas de las investigaciones que se difunden no tienen el menor impacto”.

Díaz Barriga subrayó que quienes iniciaron su vida académica en los años 60 y 70, “lo hicimos en una universidad que ya no existe, porque fue profundamente modificada tanto por las normas y regulaciones de la propia investigación científica que se impone, como por las que surgieron del llamado capitalismo académico, y que lamentablemente la Ley General de Educación Superior no tocó ni un poco”.