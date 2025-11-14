▲ Digna Couso Lagaron, directora del Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona, participó por videoconferencia en el 18 Congreso Nacional de Investigación Educativa en la Autónoma de Nuevo León. Foto Laura Poy

Laura Poy Solano

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 16

Monterrey, NL., En un mundo tan complejo como el que enfrentamos, el pensamiento crítico permite “no sólo el avance científico, sino el social, pues nos ayuda a conocer cómo sabemos lo que sabemos y enfrentar un contexto saturado de información y de fake news”, afirmó la doctora Digna Couso Lagaron, directora del Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Destacó que el pensamiento crítico se puede y debe desarrollar en el aula desde los primeros años de edad, pues no requiere de pensamiento académico consolidado.

Agregó que los niños y adolescentes son los más afectados por la sobreinformación, la viralidad (amplificación de mensajes falsos), los sesgos cognitivos –aceptar fácilmente la información que confirma creencias previas– o la posverdad, con la que nuestras emociones y creencias tienen más veracidad que los hechos objetivos en la formación de una opinión.

En una videoconferencia en el contexto del 18 Congreso Nacional de Investigación Educativa (CNIE), que se realiza en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la experta apuntó que existen metodologías para impulsar en el aula el desarrollo del pensamiento crítico, “el cual no es innato, se debe aprender, desarrollar y poner en práctica para favorecer la reflexión crítica de la realidad informada y con empatía hacia otras formas de pensar”.