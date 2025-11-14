Javier Salinas y Silvia Chávez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 11

Tecámac, Méx., Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que Grupo Elektra y TV Azteca están obligadas a saldar más de 48 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo señaló que aquellos que se dedican a estar financiando campañas en contra de su gobierno “mejor que paguen impuestos”.

“Ah, cómo les gusta tirarnos en las redes sociales. Hoy presentamos en la mañanera: ¿saben cuánto destinaron en la última campaña?, 90 millones de pesos, para hacer pensar a la gente que hay un movimiento en contra nuestra… pero salimos a la calle y la gente está contenta”, señaló al encabezar el inicio de operaciones de dos clínicas en Tecámac.

“Y mejor que paguen sus impuestos en lugar de estar pagando campañas. Eso sí, nada de autoritarismo, nosotros creemos en la democracia, creemos en las libertades, pero como decía Juárez, ‘nada ni nadie por encima de la ley’”, puntualizó. Destacó que su gobierno lo primero que defiende es el estado de derecho, las leyes y los derechos del pueblo de México.

Niega ruptura

Durante el evento, Sheinbaum pidió un aplauso al ex presidente Andrés Manuel López Obrador; “Allá, hasta Palenque, que se oiga: ¡Feliz cumpleaños!”, exclamó.