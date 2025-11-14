Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 11
Tecámac, Méx., Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que Grupo Elektra y TV Azteca están obligadas a saldar más de 48 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo señaló que aquellos que se dedican a estar financiando campañas en contra de su gobierno “mejor que paguen impuestos”.
“Ah, cómo les gusta tirarnos en las redes sociales. Hoy presentamos en la mañanera: ¿saben cuánto destinaron en la última campaña?, 90 millones de pesos, para hacer pensar a la gente que hay un movimiento en contra nuestra… pero salimos a la calle y la gente está contenta”, señaló al encabezar el inicio de operaciones de dos clínicas en Tecámac.
“Y mejor que paguen sus impuestos en lugar de estar pagando campañas. Eso sí, nada de autoritarismo, nosotros creemos en la democracia, creemos en las libertades, pero como decía Juárez, ‘nada ni nadie por encima de la ley’”, puntualizó. Destacó que su gobierno lo primero que defiende es el estado de derecho, las leyes y los derechos del pueblo de México.
Niega ruptura
Durante el evento, Sheinbaum pidió un aplauso al ex presidente Andrés Manuel López Obrador; “Allá, hasta Palenque, que se oiga: ¡Feliz cumpleaños!”, exclamó.
Sheinbaum añadió que algunos que pensaron que se iba a separar de su antecesor, “pues se equivocaron, porque somos parte del mismo proyecto de transformación”.
Destacó que no sólo nunca se va a separar de López Obrador, sino que no hay divorcio entre el gobierno y el pueblo de México.
Sheinbaum inauguró la Clínica ISSSTE Materno Infantil Juana Belén Gutiérrez y la de Los Héroes, las cuales darán atención a 100 mil derechohabientes de la región.
Más tarde, la mandataria tuvo un encuentro con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con lo que se reactivaron las mesas de trabajo que se mantenían desde el sexenio de López Obrador para la continuidad del Plan de Justicia Social en beneficio de los pueblos afectados por la construcción fallida del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
Antes, alrededor del mediodía, la Presidenta inauguró en el Conjunto Urbano Santa Fe, en Zumpango, la reconversión de la secundaria Diego Rivera a Centro de Estudios de Bachillerato 9/16, como parte de la estrategia nacional para que ningún joven se quede sin ingresar al nivel medio superior.