Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 10
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y titulares del Gabinete de Seguridad acudieron a Michoacán para reforzar su estrategia en el estado.
En Morelia tuvieron una reunión de trabajo en el cuartel de la 21 Zona Militar con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores y representantes del sector productivo para revisar avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la reunión se refrendó la plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas.
García Harfuch señaló en sus redes sociales que revisaron los ejes estratégicos: inteligencia, atención a las causas, coordinación, regionalización y blindaje de fronteras para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias y la actividad económica.
Agradeció a las y los presidentes municipales que expresaron su confianza y disposición para trabajar con el estado y la Federación.
Detalló que en Uruapan se reunieron con la presidenta municipal Grecia Quiroz para reforzar la vigilancia y atender necesidades de la población. “La seguridad de Michoacán es prioridad del gobierno de México. Volveremos de manera constante para supervisar y avanzar en la construcción de la paz”.
Al respecto, la SSPC informó en un comunicado que las autoridades locales expresaron su confianza en la estrategia integral y su disposición a trabajar con autoridades estatales y federales.
Asimismo, añadió que García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y otras autoridades federales realizaron un recorrido de supervisión en distintos puntos de Uruapan.
Durante este trayecto, el secretario García Harfuch reconoció la labor de los elementos del Ejército y la Guardia Nacional que contribuyen a la seguridad del estado con patrullajes, supervisión territorial y medidas de contención.
Indicó que sólo en las últimas 24 horas, en operaciones efectuadas en Gabriel Zamora, Parácuaro, Morelia y Arteaga, fueron detenidas seis personas, se aseguraron armas largas, más de 200 cartuchos, cargadores, equipo táctico y 5 kilogramos de metanfetamina; además de que se recuperaron 398 computadoras robadas, como parte de la Operación Paricutín.