▲ Arriba, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (tercero de derecha a izquierda), acompañado, entre otros, por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, después de reunirse con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en la 21 Zona Militar. Foto Afp

▲ La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz (segunda de izquierda a derecha), ofreció una conferencia de prensa en la que pidió a las fuerzas federales ir tras los grupos delictivos que se encuentran en la zona serrana. Foto Afp

César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 10

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y titulares del Gabinete de Seguridad acudieron a Michoacán para reforzar su estrategia en el estado.

En Morelia tuvieron una reunión de trabajo en el cuartel de la 21 Zona Militar con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores y representantes del sector productivo para revisar avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la reunión se refrendó la plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas.

García Harfuch señaló en sus redes sociales que revisaron los ejes estratégicos: inteligencia, atención a las causas, coordinación, regionalización y blindaje de fronteras para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias y la actividad económica.

Agradeció a las y los presidentes municipales que expresaron su confianza y disposición para trabajar con el estado y la Federación.

Detalló que en Uruapan se reunieron con la presidenta municipal Grecia Quiroz para reforzar la vigilancia y atender necesidades de la población. “La seguridad de Michoacán es prioridad del gobierno de México. Volveremos de manera constante para supervisar y avanzar en la construcción de la paz”.