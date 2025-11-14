De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 9

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró al gobierno mexicano: “Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas; no vamos a tomar medidas unilaterales ni a enviar fuerzas estadunidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”.

Al término de la cumbre del G-7, el miércoles en Canadá, la prensa le preguntó si Washington considera necesario realizar operaciones en tierra para frenar el flujo de drogas a su país. El jefe de la diplomacia estadunidense destacó que la administración encabezada por el presidente Donald Trump mantiene cooperación con el gobierno de México para el combate al narcotráfico.

“Tenemos una excelente cooperación con los mexicanos, quienes hoy están haciendo más que nunca para detenerlo. Además, como parte del acuerdo con el presidente Xi (Jinping) de China, se acordó restringir 13 precursores claves. Así que, por primera vez, si logran reducir los envíos a México, esto sin duda tendrá un impacto en la fabricación de fentanilo dentro del país. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades mexicanas, como nunca antes que yo recuerde, quizás nunca, con toda seguridad, para detener este flujo”.

–¿Qué tan preocupado está usted por la situación de seguridad pública en México? ¿Qué más puede hacer Estados Unidos para ayudar a México a combatir el flagelo de los cárteles y la violencia? –preguntó un reportero en alusión al reciente asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo.