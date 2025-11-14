Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 8

La oposición política en México trata ahora de ganar adeptos al “apropiarse” de un símbolo de la cultura pop y que es identificado sobre todo por la generación Z: la bandera pirata del manga y anime One Piece, en la que los jóvenes ven un emblema de resistencia y de la lucha contra la injusticia.

Especialistas en estudios sobre juventud, cultura de Internet y análisis político señalaron que hay evidencias de que la llamada Marcha de la generación Z –programada para este sábado 15 de noviembre en diferentes ciudades del país– “no ha sido orgánica (espontánea)”, sino orquestada e impulsada mediante una serie de contenidos desde plataformas digitales y medios tradicionales.

Pese a ese primer análisis, otros contenidos en redes sociales se han deslindando de ese intento de “apropiación”, y como jóvenes reivindican que saldrán ese día bajo sus propios reclamos.

“Grupos opositores, de carácter civil y político, han protagonizado un intento muy claro de apropiación de los símbolos de la generación Z para tratar de convocar a los jóvenes a una confrontación contra el gobierno a partir de fundamentos que, lejos de responder a las necesidades de la juventud, en realidad representan los intereses de esos grupos”, sostiene Cristhian Ascencio, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El blasón de una calavera sonriente con un sombrero de paja –reconocida por los seguidores de One Piece, creación del mangaka japonés Eiichiro Oda– apareció por primera vez como símbolo de lucha en las protestas estudiantiles en Indonesia, a inicios de año.

En septiembre se globalizó cuando jóvenes de Nepal la blandieron al asaltar el Parlamento, al que prendieron fuego, en el marco de las movilizaciones contra la regulación de las redes sociales por parte del gobierno, lo que llevó a la caída del primer ministro. Esas manifestaciones dejaron 72 muertos y unos 2 mil lesionados.