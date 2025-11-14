Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 4

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra Grupo Salinas conllevan consecuencias que “van mucho más allá” de sus firmas, pegan a la confianza empresarial y dan la señal de que las reglas del juego en el país pueden cambiar de un momento a otro, reprochó el corporativo de Ricardo Salinas Pliego en un comunicado en el que, a la par de insultos al nuevo pleno del máximo tribunal, acusó a sus integrantes de desechar “el litigio público más relevante de la historia reciente del país: más de 12 años de procesos judiciales”.

Les dice “ministros del acordeón” e “ilegítimos”, y los acusa de “haber sido impuestos mediante una reforma judicial autoritaria”, entre otros.

“Con ello, se sienta un precedente profundamente preocupante y se envía una señal peligrosa para las inversiones en México: hoy las reglas pueden cambiar según a quien se apliquen. Es una señal de alerta para la generación de empleo y la confianza empresarial, que son los verdaderos motores de la prosperidad de nuestro país”, expresó.