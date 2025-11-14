U

na década después de que se firmara en París el acuerdo para luchar contra el cambio climático, en una ciudad en la que el tema siempre ha ocupado un lugar preponderante vía fotógrafos, cineastas, investigadores y escritores, el Museo Quai Branly ofrece una gran exposición sobre el pulmón verde del mundo bajo el nombre de “Amazônia: Creación y futuros indígenas”.

Mucho se habla de la enorme biodiversidad que encierra y comparten nueve países, la inmensa mayoría todavía no clasificada; el papel que juega como generadora de humedad y captadora de gases de efecto invernadero, y los severos daños que sufre por la deforestación para establecer ganadería extensiva y cultivos agroindustriales, como la soya, la explotación de oro y petróleo.

Pero esta exposición versa sobre la multitud y diversidad de pueblos que la habitan desde tiempos ancestrales, sus creencias y visiones del mundo, su rico conocimiento científico del patrimonio vegetal y animal que los rodea, íntimamente unido a su vida y creencias. Es la historia no contada de pueblos que adquiere hoy mayor relevancia.