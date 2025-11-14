▲ Los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa, Loretta Ortiz, Lenia Batres, Hugo Aguilar Ortiz (presidente), Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzos, María Estela Rios González y Yasmín Esquivel Mossa, durante la votación de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sesión, en la cual se analizó el caso de Grupo Salinas, se llevó a cabo en una sede alterna. Foto Cristina Rodríguez

idículo que es, días atrás el marinerito de los abonos chiquitos y la deudas descomunales daba “clases” de navegación e instruía: “¿Qué creen, amigos? Cuando uno maneja un barco, más vale que tenga un capitán que no sea pendejo”, y dicho lo anterior hundió su propia embarcación tras colisionarla contra una muralla llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer falló en su contra, y debe pagar una multimillonaria cantidad por su fallida aventura “naval”.

Así, Ricardo Salinas Pliego, autodenominado “capitán” de barco pirata, resultó ser un pendejo: “En apenas una hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas, la SCJN resolvió de manera definitiva siete juicios hasta de 16 años de antigüedad promovidos por Elektra y Tv Azteca. Por unanimidad, el pleno confirmó las sentencias de tribunales colegiados que obligan a las empresas a pagar más de 48 mil 326 millones 809 mil pesos por concepto de impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013. Cada juicio será devuelto a tribunales colegiados de origen, para que los magistrados ordenen que se realicen los pagos con base en los montos que determine el SAT” ( La Jornada, Iván Evair Saldaña).

Dieciséis años de litigio contra de la autoridad fiscal, de utilizar su ejército de abogados para retrasar artificial y mañosamente el pago de impuestos, de coimear a “impartidores de justicia” y explotar sus conexiones políticas para evitar cubrir la cantidad adeudada, de amenazar e insultar a diestra y siniestra, y usar descaradamente su concesión mediática para golpear a todo aquel que le lleve la contraria, sólo para que al final de cuentas su “gran navío” (que devino simple balsa inflable) se fuera a pique con todo y su “capitán pendejo”. Y aún quedan juicios por resolver, porque el monto total estimado sobrepasa 74 mil millones de pesos.

Llegó a su fin el lacrimoso culebrón de Salinas Pliego, en el que, de todas, perdió todas, y lo único concreto que logró fue llenar los bolsillos de su ejército de abogados y algunos más. Pero no aprendió: “Tv Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas demandadas en Estados Unidos buscan extender por más de un año el procedimiento de descubrimiento de pruebas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de cara a que se inicie propiamente el juicio por un adeudo que ya rebasa 600 millones de dólares” ( La Jornada, Dora Villanueva).