SCJN falla contra Salinas Pliego // Debe pagar más de $48 mil millones // De “capitán” a marinero fracasado
idículo que es, días atrás el marinerito de los abonos chiquitos y la deudas descomunales daba “clases” de navegación e instruía: “¿Qué creen, amigos? Cuando uno maneja un barco, más vale que tenga un capitán que no sea pendejo”, y dicho lo anterior hundió su propia embarcación tras colisionarla contra una muralla llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer falló en su contra, y debe pagar una multimillonaria cantidad por su fallida aventura “naval”.
Así, Ricardo Salinas Pliego, autodenominado “capitán” de barco pirata, resultó ser un pendejo: “En apenas una hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas, la SCJN resolvió de manera definitiva siete juicios hasta de 16 años de antigüedad promovidos por Elektra y Tv Azteca. Por unanimidad, el pleno confirmó las sentencias de tribunales colegiados que obligan a las empresas a pagar más de 48 mil 326 millones 809 mil pesos por concepto de impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013. Cada juicio será devuelto a tribunales colegiados de origen, para que los magistrados ordenen que se realicen los pagos con base en los montos que determine el SAT” ( La Jornada, Iván Evair Saldaña).
Dieciséis años de litigio contra de la autoridad fiscal, de utilizar su ejército de abogados para retrasar artificial y mañosamente el pago de impuestos, de coimear a “impartidores de justicia” y explotar sus conexiones políticas para evitar cubrir la cantidad adeudada, de amenazar e insultar a diestra y siniestra, y usar descaradamente su concesión mediática para golpear a todo aquel que le lleve la contraria, sólo para que al final de cuentas su “gran navío” (que devino simple balsa inflable) se fuera a pique con todo y su “capitán pendejo”. Y aún quedan juicios por resolver, porque el monto total estimado sobrepasa 74 mil millones de pesos.
Llegó a su fin el lacrimoso culebrón de Salinas Pliego, en el que, de todas, perdió todas, y lo único concreto que logró fue llenar los bolsillos de su ejército de abogados y algunos más. Pero no aprendió: “Tv Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas demandadas en Estados Unidos buscan extender por más de un año el procedimiento de descubrimiento de pruebas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de cara a que se inicie propiamente el juicio por un adeudo que ya rebasa 600 millones de dólares” ( La Jornada, Dora Villanueva).
Algo más: “la televisora eventualmente buscará una compensación. Con miras a responder a sus acreedores en Estados Unidos, liderados por The Bank of New York Mellon, Tv Azteca plantea un ‘prolongado proceso de descubrimiento de pruebas; tras haber esperado casi tres años para presentar su demanda, retrasando así la fase de descubrimiento de pruebas, la parte demandante no tiene fundamento para quejarse de una cuestión de meses’, expuso la empresa al presentar un cronograma que llevaría alrededor de 591 días para ir desahogando sus pruebas” ( ídem).
Pero eso no es todo. Ahora el autodenominado “capitán” del barco pirata debe sumar la investigación por presunto lavado de dinero en dos casinos de su propiedad (de 13 en total que han sido involucrados en esta actividad ilegal) identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, institución que ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Desde luego, Salinas Pliego dice que no se dedica a la industria del chaca-chaca, pero no hay que olvidar que el mismo personaje aseguró una y otra vez que no le debía nada al fisco mexicano, y ahí está el fallo de la SCJN.
Las rebanadas del pastel:
Y el marinerito del Ajusco, junto con otros de la misma ralea, también utiliza sus haberes para financiar campañas sucias en contra del gobierno mexicano. El coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza, dio a conocer quiénes son algunas de las vetustas caras visibles promotoras de la llamada “marcha de la generación Z”, es decir, los mismos de siempre: Ricardo Salinas Pliego y sus periquitos, Claudio X. González, Vicente Fox, Alessandra Rojo de la Vega, Enrique Krauze, Fernanda Familiar, Denise Meade, Xóchitl Gálvez, Atlas Network, prianistas al por mayor, ejército de bots, especialistas en desinformación y gentuza como la descrita, en un “movimiento que se impulsa desde el exterior de México” (al menos España, Bolivia y Estados Unidos). Sólo en octubre y lo que va de noviembre han invertido más de 90 millones de pesos. Se trata, dijo, de “una convocatoria inorgánica, pagada y con participación de la derecha internacional”.
X: @cafevega