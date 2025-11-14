Decisión trascendental de SCJN ante adeudos de Grupo Salinas

ay que subrayar la trascendental postura del presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, al asumir ya la decisión final de los adeudos fiscales del Grupo Salinas; prioritarios para los recursos de México y la finalización de las inentendibles corruptelas de los ministros anteriores, que campeaban en un cúmulo de privilegios y confort contrarios al mínimo sentido racional.

José Lavanderos

Precisa información sobre edificio en la colonia Escandón

Por este medio, solicito amablemente ejercer mi derecho de réplica en relación con la nota publicada el 13 de marzo de 2023, firmada por la periodista Laura Gómez Flores, titulada “Construcción de vistoso edificio daña viviendas de vecinos en la Miguel Hidalgo”.

Mis hermanos y yo somos copropietarios de uno de los departamentos ubicados en Francisco Murguía número 88, colonia Escandón, inmueble mencionado en dicha nota. El contenido refleja una versión parcial e inexacta, basada exclusivamente en el testimonio de una sola persona con intereses particulares, sin mayor sustento que su dicho para justificar la publicación.

Cabe señalar que en ningún momento se consideró la opinión del resto de los copropietarios, y que la persona que promovió dicha nota continúa habitando su departamento con normalidad.

Detectamos la existencia de esa nota tiempo después, cuando un posible comprador de nuestra propiedad –herencia familiar– desistió de su oferta tras encontrarla en Internet.

A raíz de ello, solicitamos la intervención de Protección Civil que realizó una revisión e indicó únicamente la presencia de falta de mantenimiento, aunque aclaró que su dictamen no tenía carácter oficial.

Posteriormente, contratamos a un especialista en construcción para una evaluación técnica más detallada. Su dictamen confirmó que el edificio ubicado en Francisco Murguía número 88 no presenta daños estructurales ni representa riesgo alguno, determinando que las afectaciones observadas derivan de falta de mantenimiento individual, no de problemas estructurales.

La publicación en su medio nos ha causado perjuicios reales y considerables, por lo que reitero mi solicitud para que se publique esta respuesta en el mismo espacio informativo, en ejercicio del derecho que me asiste.

Martha Beatriz Olea González, propietaria del departamento 8

Condenan amenazas contra Felipe Edgardo Canseco Ruiz

Los integrantes de la organización política Izquierda Democrática Popular condenamos las amenazas y el hostigamiento en contra de nuestro compañero Felipe Edgardo Canseco Ruiz, defensor de los derechos humanos, activista y político vinculado con la lucha social en nuestro país.