Decisión trascendental de SCJN ante adeudos de Grupo Salinas
ay que subrayar la trascendental postura del presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, al asumir ya la decisión final de los adeudos fiscales del Grupo Salinas; prioritarios para los recursos de México y la finalización de las inentendibles corruptelas de los ministros anteriores, que campeaban en un cúmulo de privilegios y confort contrarios al mínimo sentido racional.
José Lavanderos
Precisa información sobre edificio en la colonia Escandón
Por este medio, solicito amablemente ejercer mi derecho de réplica en relación con la nota publicada el 13 de marzo de 2023, firmada por la periodista Laura Gómez Flores, titulada “Construcción de vistoso edificio daña viviendas de vecinos en la Miguel Hidalgo”.
Mis hermanos y yo somos copropietarios de uno de los departamentos ubicados en Francisco Murguía número 88, colonia Escandón, inmueble mencionado en dicha nota. El contenido refleja una versión parcial e inexacta, basada exclusivamente en el testimonio de una sola persona con intereses particulares, sin mayor sustento que su dicho para justificar la publicación.
Cabe señalar que en ningún momento se consideró la opinión del resto de los copropietarios, y que la persona que promovió dicha nota continúa habitando su departamento con normalidad.
Detectamos la existencia de esa nota tiempo después, cuando un posible comprador de nuestra propiedad –herencia familiar– desistió de su oferta tras encontrarla en Internet.
A raíz de ello, solicitamos la intervención de Protección Civil que realizó una revisión e indicó únicamente la presencia de falta de mantenimiento, aunque aclaró que su dictamen no tenía carácter oficial.
Posteriormente, contratamos a un especialista en construcción para una evaluación técnica más detallada. Su dictamen confirmó que el edificio ubicado en Francisco Murguía número 88 no presenta daños estructurales ni representa riesgo alguno, determinando que las afectaciones observadas derivan de falta de mantenimiento individual, no de problemas estructurales.
La publicación en su medio nos ha causado perjuicios reales y considerables, por lo que reitero mi solicitud para que se publique esta respuesta en el mismo espacio informativo, en ejercicio del derecho que me asiste.
Martha Beatriz Olea González, propietaria del departamento 8
Condenan amenazas contra Felipe Edgardo Canseco Ruiz
Los integrantes de la organización política Izquierda Democrática Popular condenamos las amenazas y el hostigamiento en contra de nuestro compañero Felipe Edgardo Canseco Ruiz, defensor de los derechos humanos, activista y político vinculado con la lucha social en nuestro país.
El compañero Canseco Ruiz participa como asesor jurídico de las más de 300 familias indígenas mixtecas desplazadas de la comunidad de Buenavista, municipio de Santiago Yosondúa, Oaxaca, a raíz de un conflicto con personas de la comunidad de Santa María Yolotepec.
Las familias fueron víctimas de ataques armados, desalojos y quemas de sus viviendas. La dispu-ta ha propiciado la muerte de dos personas y la detención de la compañera Amada López Feria, del comisariado de Yosondúa.
Felipe Edgardo Canseco Ruiz ha señalado la opacidad y negligencia del gobierno del estado para mediar y participar en la solución del problema, propiciando que la violencia haya escalado a los niveles señalados. Tal actitud del gobierno estatal se reafirma con las amenazas y filtraciones a algunos medios donde amagan con detenerlo o poniendo en riesgo su vida.
Exigimos de la administración oaxaqueña una investigación real sobre estos hechos, el castigo a los culpables, el respeto a la integridad personal de Canseco Ruiz y de todas las víctimas de este conflicto.
Izquierda Democrática Popular, Aurelia Pérez Cano, Mariana M. S., Rosa María López, David Cabañas Barrientos, Hermenegildo Torres Cruz, Pablo Torres Hernández, Enrique Itehua Salas, Italo Ricardo Díaz, Rubén Díaz Díaz, Marco Antonio Campos Cabañas, Roberto Martínez, José Luis García Paniagua y Diego Zendejas Maximo
Invitación
Presentación del libro Vuela, vuela palomita
El Colectivo Vuela, vuela Palomita tiene el honor de invitarles a la presentación del libro anecdotario: Vuela, vuela palomita. Tributo con olor a primavera, una obra colectiva que celebra la memoria, la voz y el legado del entrañable Óscar Chávez.
Les esperamos para compartir esta experiencia literaria y musical, llena de afecto, canto y recuerdos.
El 15 de noviembre de 2025 a las 12 horas, en el Auditorio del Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, Antigua carretera México–Pachuca km 23.5, colonia San Juan Alcahuacán, Ecatepec, Estado de México. Entrada libre