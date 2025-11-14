Afp

Pekín. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Sun Weidong, convocó ayer al embajador japónes, Kenji Kanasugi, para expresarle su profunda preocupación por los “comentarios erróneos” de la nueva primera ministra sobre Taiwán, informó la agencia oficial de noticas Xinhua. Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, afirmó la semana pasada en el Parlamento que “ataques armados de China contra Taiwán podrían justificar el envío de tropas para apoyar a la isla, en su “autodefensa colectiva”.