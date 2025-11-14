Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 33

Buenos Aires., El gobierno de Estados Unidos formalizó ayer la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina, que aunque sostiene que busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades que favorezcan al país, al revisar lo que se conoce como “puntos principales”, sumado a la coincidencia de varios economistas, hay cada vez más denuncias que convierten al mismo en un “acuerdo absolutamente colonial”, que apunta a China y compromete los recientes pactos entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

En una declaración conjunta, el presidente estadunidense, Donald Trump, y su homólogo argentino, Javier Milei, reiteraron la alianza estratégica entre ambos países, fundada en “valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”.

La respuesta generó una alarma a escala nacional. “No es sólo un golpe económico, es político-social, contra la soberanía nacional cada vez más cercada”, advirtieron Juristas Asociados, ahora “en lucha” junto a más organizaciones que surgen aceleradamente “en defensa de la patria” ante la severa crisis que sacude a la nación.

Milei, bajo advertencias del Fondo Monetario Internacional, avanza con nuevos decretos para “hundir la motosierra hasta el fondo”, y busca imponer una serie de medidas impopulares, que ningún pueblo podría resistir, señalaron organizaciones sociales.

Para esto, los aprestos de un poder autoritario y dependiente, se advierten cada día, como el miércoles en otro ataque de policías, cada vez mejor armados, contra un pequeño grupo de jubilados en su marcha pacífica al Congreso.

Arrestan a De Vido por caso cerrado

Por otra parte, el ex ministro de Producción, Julio de Vido, que acompañó a los gobiernos del presidente Néstor Kichner y de su sucesora, Cristina Fernández de Kichner, fue detenido de imprevisto, cuando todo indica que comenzó una nueva cacería de políticos y ex funcionarios del peronismo.