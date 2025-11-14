Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 37

Oaxaca, Oax., Representantes de más de 70 poblados zapotecos de la Sierra Juárez, denunciaron “el abandono y olvido” que viven sus localidades, en los tres años de gobierno del morenista Salomón Jara Cruz.

En rueda de prensa, en el palacio de gobierno, señalaron que han solicitado reuniones con funcionarios estatales, pero han sido ignorados y han encontrado “las puertas cerradas” para plantear sus necesidades.

La atención de la salud e infraestructura carretera es la demanda central, dijo el regidor de hacienda de San Juan Yatzona, Tito Jiménez Ramos. Afirmó que las clínicas, centros y casas de salud de la región están en pésimas condiciones y necesitan personal médico e insumos.

Lo anterior, dijo, desmiente el discurso de Jara Cruz, quien asegura que ha entregado los fármacos y todo lo necesario. La carencia de personal de enfermería “pone en peligro la vida de los pobladores” de la región, lo que los llevó a solicitar audiencia con el mandatario morenista en la capital del estado.