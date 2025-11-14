▲ Aspecto de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una de las instituciones usadas para desviar recursos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto X @uaemorelos

Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 36

Almoloya De Juárez, Méx., Una jueza adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, en este municipio, determinó ayer vincular a proceso al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, por el delito de delincuencia organizada, relacionado con el desvío de recursos del esquema de la estafa maestra.

Tras una audiencia de más de 12 horas, que comenzó antier en la tarde, la jueza Guillermina Matías Garduño consideró que existen elementos de prueba suficientes para presumir la responsabilidad del rector en el ilícito que se le atribuye.

Sin embargo, lo absolvió del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que también se le imputaba, con el argumento de que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó indicios sólidos para sostener esa acusación.

La jueza también ratificó a Alejandro Vera la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el ex rector de la UAEM deberá permanecer en dicha prisión de máxima seguridad, desde donde enfrentará el juicio por delincuencia organizada.

En 2020 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa halló culpable a Vera Jiménez por un desvío mayor a 200 millones de pesos a través de contratos simulados, bajo el esquema de la estafa maestra, por la cual durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se usaron universidades para desviar recursos de la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre.